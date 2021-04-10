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Лілія Ребрик підкорила стильним образом і запальним танцем

Новость на русском → Київ, Субота 10 квітня 2021 11:06
Лілія Ребрик підкорила стильним образом і запальним танцем Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик обожнює свою роботу і вранці заряджає українців позитивом і захоплює стильними луками. Так, телеведуча продемнстрировала ефектний брючний костюм, а заодно і влаштувала запальні танці прямо в студії.

Забавним відеороликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія постала перед камерою в синьому джинсовому костюмі - брюках і піджаку, до яких одягла білий топ. Образ вона доповнила білими туфлями-човниками на підборах.

З аксесуарів Ребрик віддала перевагу довгим сережках у вигляді пір'я, а на обличчі зробила гарний макіяж з червоною помадою.

Стильна ведуча завзято і весело танцює, задоволено посміхаючись.

"Настрій перед вихідними", – написала у публікації Лілія.

Користувачі мережі оцінили ефектний лук і танці Ребрик і засипали її компліментами в коментарях.

  • Ліля принада
  • Запальничка
  • Неймовірна
  • Супер. Обожнюю Вас!!!
  • Яка Ві крута. Запальничка. Аж самій танцювати захотілось
  • Ви прекрасні
  • Улюблена наша! Завжди на позитиві!
  • Ліля, яка Ві класна. Дивлячись на Вас настрій завжди піднімається
  • Ліля, Ви мега заряджаєте своїм настроєм та танцями!!! дякую
  • Єнергічна та красива як завжди
  • Ну яка ж класна і позитивна ця Лиличка!!!
  • Костюм відпад! І туфлі і сама
  • Жінка - позитив

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зробила заяву про здоров'я і розсекретила особисті правила.

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