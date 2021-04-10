Лілія Ребрик підкорила стильним образом і запальним танцем
Лілія Ребрик обожнює свою роботу і вранці заряджає українців позитивом і захоплює стильними луками. Так, телеведуча продемнстрировала ефектний брючний костюм, а заодно і влаштувала запальні танці прямо в студії.
Забавним відеороликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Лілія постала перед камерою в синьому джинсовому костюмі - брюках і піджаку, до яких одягла білий топ. Образ вона доповнила білими туфлями-човниками на підборах.
З аксесуарів Ребрик віддала перевагу довгим сережках у вигляді пір'я, а на обличчі зробила гарний макіяж з червоною помадою.
Стильна ведуча завзято і весело танцює, задоволено посміхаючись.
"Настрій перед вихідними", – написала у публікації Лілія.
Користувачі мережі оцінили ефектний лук і танці Ребрик і засипали її компліментами в коментарях.
- Ліля принада
- Запальничка
- Неймовірна
- Супер. Обожнюю Вас!!!
- Яка Ві крута. Запальничка. Аж самій танцювати захотілось
- Ви прекрасні
- Улюблена наша! Завжди на позитиві!
- Ліля, яка Ві класна. Дивлячись на Вас настрій завжди піднімається
- Ліля, Ви мега заряджаєте своїм настроєм та танцями!!! дякую
- Єнергічна та красива як завжди
- Ну яка ж класна і позитивна ця Лиличка!!!
- Костюм відпад! І туфлі і сама
- Жінка - позитив
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зробила заяву про здоров'я і розсекретила особисті правила.