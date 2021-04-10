Лілія Ребрик підкорила стильним образом і запальним танцем

Лілія Ребрик обожнює свою роботу і вранці заряджає українців позитивом і захоплює стильними луками. Так, телеведуча продемнстрировала ефектний брючний костюм, а заодно і влаштувала запальні танці прямо в студії.

Забавним відеороликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Лілія постала перед камерою в синьому джинсовому костюмі - брюках і піджаку, до яких одягла білий топ. Образ вона доповнила білими туфлями-човниками на підборах.

З аксесуарів Ребрик віддала перевагу довгим сережках у вигляді пір'я, а на обличчі зробила гарний макіяж з червоною помадою.

Стильна ведуча завзято і весело танцює, задоволено посміхаючись.

"Настрій перед вихідними", – написала у публікації Лілія.

Користувачі мережі оцінили ефектний лук і танці Ребрик і засипали її компліментами в коментарях.