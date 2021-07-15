Лілія Ребрик зізналася у своїй маленькій слабкості: "обожнюю іноді"
Телеведуча Лілія Ребрик багато працює і часто вражає шанувальників своєю нескінченною енергією і позитивом. Однак, як зізналася артистка, вона любитель полінуватися, особливо в жарку погоду.
У своєму Instagram зірка поділилася кумедним фото і розповіла про свою маленьку слабкість.
Так, Лілія зображена на ганку свого заміського будинку в яскравому помаранчевому платті. Ведуча присіла на стілець, притулилася до стіни, витягла ноги і закрила очі, насолоджуючись хвилинами відпочинку.
Лілія Ребрик розповіла, що спекотного літа любить іноді полінуватися (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик зізналася, що насправді вона просто обожнює лінуватися, просто дозволяє собі це дуже рідко.
"Екватор тижня! Спекотний, гарячий, виснажливий палючим сонцем! А попереду взагалі +39! Ніколи, як зараз, так не хотілося вихідних! Щоб з холодним коктейлем булькнутись у прохолодний басейн або ще краще - у море, або просто провалятися увесь день вдома під кондиціонером. Обожнюю інколи лінуватися, але з моїм темпом життя це мені дуже рідко вдається. Завжди кудись біжу, кудись поспішаю, жорсткий таймінг, потрібно все встигнути, а вихідні, коли й випадають, то дуже активні. Та все ж я знаходжу час для ліні", - поділилася артистка.
Лілія запропонувала свої два методи трошки себе побалувати - швидкий і розкішний. Також зірка розкрила, що в такі моменти її часто мучать докори сумління.
"Ділюсь своїм експрес-методом, коли страшно хочеться відчути себе ледащом: година у пінній теплій ванні наодинці з собою у повній тиші. І метод з розряду розкіш: цілий день у домашньому одязі, сон до опівдня, читання книги, сніданок у ліжко. Такий лакшері метод я собі дозволяю дуууууже рідко. До того ж у такі моменти відчуваю докори сумління. От, цікаво, багато таких, як я - які соромляться, коли лінуються? Теж некомфортно просто валятися у ліжку? Взагалі - маємо право на лінь у такі напружені часи чи маємо бути завжди у русі?" - задумалася ведуча.
Підписники почали ділитися своєю думкою в коментарях.
- Кожен має право на перезавантаження, відпочинок і лінь. Як же без цього.
- Саме тоді ми і поповнюємо себе енергією для того, щоб творити, любити і дарувати позитив
- Спостерігаючи за Вами, важко віриться, що можете просто відпочивати, нічого не роблячи
- Не варто собі сварити за лінощі, лінь це захисна функція організму, це сигнал, що організм втомився і прийшла пора відпочити і відновити сили. Прислухайтеся до себе і свого організму, давайте собі час на відновлення!
- Пора відкривати школу здорової ліні або день морського тюленя
- Я вважаю, що однозначно маємо право на лінь і потрібно влаштовувати собі такі дні. А головне, щоб потім собі не картати за те, а просто дозволяти собі полінуватися
- Обовязково треба дозволяти собі відпочинок
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в сітчастому монокіні захопила апетитними формами і оголосила "вічний батл".