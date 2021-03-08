Лілія Ребрик в прозорій сукні зробила несподіване зізнання: просто вулканічна енергія

Лілія Ребрик злягла з коронавірусом , хоч ведуча дуже береглася і зайвий раз намагалася не наражати себе і свою родину на небезпеку. Незважаючи на слабкість і незадовільне самопочуття, актриса не падає духом і продовжує мотивувати своїх пеідписників та дарувати їм позитивні емоції.

Так, на сторінці в Instagram вона поділилася фотосетом серед квітів і соковитої зелені і написала мотивуючий пост-зізнання.

Лілія нагадує ніжну і лагідну весну – в напівпрозорій довгоій урочистій сукні ніжно-блакитного відтінку, прикрашеному делікатними небесними і білими квітами. Вбрання підкреслило апетитні форми зірки.

Макіяж в рожевих тонах лише підкреслив весняний образ Лілії, а звисаючі квіти-сережки довершили цлук ведучої. Судячи по локації, вона позувала у квітучій і пахучою теплиці-оранжереї, яка стала ідеальним місцем для атмосферної фотозйомки.

Лілія Ребрик перетворилася на дівчину-весну (фото: facebook.com.liliia rebrik)

" Зі святом весни! Можна як завгодно ставитися до 8 березня: можна його ненавидіти або навпаки - обожнювати, можна ігнорувати, а можна - чекати з нетерпінням! Зрештою, немає нічого поганого в тому, щоб отримати ароматний букет улюблених квітів, щоб дозволити комусь побалувати себе або побалувати себе самій якоюсь дрібничкою або навпаки - чимось, чого давно хотілося і все відкладалося «на завтра». Звісно, хай таким буде кожен день, але всі ми знаємо, що так не буває, тому бодай раз на рік можна собі дозволити і більшого! -" поміркувала Лілія.

" В наш - дівчачий - день давайте трохи пофантазуємо: в чому сила жінки? Почну я: сила жінки в її внутрішньому відчутті щастя. Коли жінка щаслива, вона має просто вулканічну енергію! Саме тому я завжди кажу: я зобов’язана бути щасливою, а більше я нічого не зобов’язана " - запевнила вона.