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Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром

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Неділя 26 вересня 2021 13:19
Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик зачарувала шанувальників милим і смішним сімейним фото, а також відверто розповіла про свою найбільшу мрію.

Щасливий осінній знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Лілія зображена з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною у дворі їх заміського будинку. Судячи з усього, день видався на рідкість холодний - всі одягнені в теплі куртки, а дівчатка ще й в шапки. Але при цьому вони посміхаються і явно щасливі проводити час разом.

Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром

Лілія Ребрик підкорила милим сімейним знімком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик нагадала, що 25 вересня відзначається Всесвітній день мрії і розповіла про свою найголовнішу мрію.

"Моя найбільша мрія - бачити здоровою свою родину! Банально? Так! Але це - найбажаніше! Сьогодні всесвітній день МРІІ! Пишіть у коментарях СВОЇ, хай навіть найшаленіші, діліться, я заряджаю цей пост на те, що все ОБОВ'ЯЗКОВО здійсниться!"- поділилася ведуча.

Підписники відзначили, що у Лілії прекрасна мрія і почали ділитися своїми в коментарях - у багатьох вона така ж, як у зірки.

Нагадаємо, раніше Ребрик розповіла про знакову подію в житті молодшої дочки Поліни - дівчинка пішла в дитячий сад. Якщо перша дочка Лілії Діана вперше потрапила в дошкільний заклад в два роки, то з Полею її батьки затягнули – виною тому пандемія коронавірусу і низка локдаунів. Однак малятко адаптувалася досить швидко і з задоволенням ходить в садок.

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Лілія Ребрик
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