Лілія Ребрик розповіла про відпочинок в Туреччині під час локдауну і захопила яскравими фото

Телеведуча Лілія Ребрик відсвяткувала своє 40-річчя на березі моря в Туреччині в оточенні найрідніших - чоловіка Андрія Дикого і дочок Діани і Поліни. "Дика сімейка" відмінно проводить час на курорті, незважаючи на локдаун в Туреччині, а артистка регулярно ділиться в мережі яскравими фото.

У своєму Instagram вона показала, як вони розважаються і веселяться, а також розповіла, в яких умовах проходить пляжний відпочинок під час пандемії.

Так, Лілія з чоловіком знайшли собі нове захоплення - великий теніс. Ведуча поділилася барвистими знімками з корту і зізналася, що вони просто закохалися в цей вид спорту.

"Наше нове захоплення.. Це ж треба, приїхати на відпочинок і закохатися у великий теніс. В готелі для цього створені всі умови. Навіть турніри проходять. Ми стали свідками одного з таких, де перемогли українці. Ну і звичайно, захотілося теж спробувати! Скажу вам так, коли дивишся на гру в теніс - це здається легко і красиво, насправді, коли сам пробігаєш - фізичне навантаження колосальне!!!"- розповіла Ребрик.

Також артистка показала, як вони всією сім'єю граються в басейні.

"Сімейний відпочинок - це особлива насолода! Навіть не віриться, що ми це зробили!"- поділилася емоціями зірка.

Лілія продемонструвала ефектний літній лук - ведуча позувала в червоній сукні з оголеними плечима і солом'яному капелюсі. Вони з чоловіком влаштували собі міні-свято з фруктами і шампанським, і теледіва розповіла, як йдуть справи на пляжах в умовах локдауна в Туреччині.

"Не треба чекати привід для свята. "Просто так" - ось найкращий привід! Обіцяла розповісти вам про умови на пляжі: лежаків стало значно менше, вони розташовані з дотриманням карантинної дистанції 1.50 метра один від одного, а ще є спеціальні намети (називаються "павільйон"). І це взагалі дуже зручно. Це твій особистий простір, включаючи сервіс. На цілий день намет належить тільки твоїй родині. Так би сидів би - їв би, лежав би - їв би, стояв би - їв би, ходив би - їв би, купався би - їв би, Зупиніть мене!!!"- з гумором повідала зірка.

Ну і звичайно, не обійшлося без коронного фото Лілії в стрибку - на цей раз разом зі старшою дочкою Діаною.

Лілія Ребрик поділилася яскравими кадрами з відпочинку в Туреччині з чоловіком і дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Польоти над морем - вже справа сімейна! Мій коронний стрибок вже засвоює донечка Діана", - написала горда мама.