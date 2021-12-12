Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: "Дико люблю"
Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками ніжною і атмосферною сімейною фотосесією, причому зробила це з особливого приводу - 12 грудня її чоловік Андрій Дикий відзначає день народження. Танцівнику і хореографу виповнилося 43 роки.
У своєму Instagram телеведуча зізналася чоловікові в коханні і виклала зворушливі кадри.
Так, Лілія показала пристрасні і чуттєві знімки удвох з коханим, на яких вони обіймають один одного і майже зливаються в поцілунку.
Після чого послідували також сімейні фото з дочками пари - Діаною і Поліною.
"Дика сімейка" приміряла стильні і затишні вбрання в молочно-бежевих тонах. Ребрик була в кавовій атласній сукні і бежевому светрі, Дикий - в коричневій сорочці, а дівчатка в однакових сукнях зі спідницями-плісе.
Лілія Ребрик показала ніжну сімейну зйомку в день народження чоловіка Андрія Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"З Днем Народження, КОХАНИЙ Андрій. Ти в нас найкращий! #диколюблю", - зворушливо привітала чоловіка ведуча.
Користувачі мережі теж приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань в коментарях.
- Які ви щасливі. З Днем народження, Андрій
- Дуже гарні
- Будьте щасливі разом
- З днем народження!!! Любові і щастя вам!
- Вау, яка крута фотосесія! Які чудові у вас стосунки! З днем народження Андрія!
- Щасливі, з іменинником вас! Обожнюю вашу сімейку. Нехай тато і чоловік є і буде здоровий і щасливий в оточенні таких люблячих і улюблених дівчаток!!!
- З днем народження! Яка ви красива пара
- Які щирі посмішки і все ... класні
- Вітаю, ви - неймовірна родина! Іменниникові здоров'я міцного, енергії, феєрверка емоцій, натхнення і нових ідей!
- Поздоровляю! Відмінний чоловік і тато!
Раніше Лілія Ребрик підкорила атмосферною новорічною фотосесією з сім'єю в стилі family-look.