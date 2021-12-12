ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: "Дико люблю"

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 18:27
Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: "Дико люблю" Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками ніжною і атмосферною сімейною фотосесією, причому зробила це з особливого приводу - 12 грудня її чоловік Андрій Дикий відзначає день народження. Танцівнику і хореографу виповнилося 43 роки.

У своєму Instagram телеведуча зізналася чоловікові в коханні і виклала зворушливі кадри.

Так, Лілія показала пристрасні і чуттєві знімки удвох з коханим, на яких вони обіймають один одного і майже зливаються в поцілунку.

Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: &quot;Дико люблю&quot;Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: &quot;Дико люблю&quot;

Після чого послідували також сімейні фото з дочками пари - Діаною і Поліною.

"Дика сімейка" приміряла стильні і затишні вбрання в молочно-бежевих тонах. Ребрик була в кавовій атласній сукні і бежевому светрі, Дикий - в коричневій сорочці, а дівчатка в однакових сукнях зі спідницями-плісе.

Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: &quot;Дико люблю&quot;Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: &quot;Дико люблю&quot;Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: &quot;Дико люблю&quot;Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: &quot;Дико люблю&quot;

Лілія Ребрик показала ніжну сімейну зйомку в день народження чоловіка Андрія Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, КОХАНИЙ Андрій. Ти в нас найкращий! #диколюблю", - зворушливо привітала чоловіка ведуча.

Користувачі мережі теж приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань в коментарях.

  • Які ви щасливі. З Днем народження, Андрій
  • Дуже гарні
  • Будьте щасливі разом
  • З днем народження!!! Любові і щастя вам!
  • Вау, яка крута фотосесія! Які чудові у вас стосунки! З днем народження Андрія!
  • Щасливі, з іменинником вас! Обожнюю вашу сімейку. Нехай тато і чоловік є і буде здоровий і щасливий в оточенні таких люблячих і улюблених дівчаток!!!
  • З днем народження! Яка ви красива пара
  • Які щирі посмішки і все ... класні
  • Вітаю, ви - неймовірна родина! Іменниникові здоров'я міцного, енергії, феєрверка емоцій, натхнення і нових ідей!
  • Поздоровляю! Відмінний чоловік і тато!

Раніше Лілія Ребрик підкорила атмосферною новорічною фотосесією з сім'єю в стилі family-look.

Читайте LITE в Google News
Лілія Ребрик
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Кілька ударів поспіль: у найближчий тиждень Землю накриють магнітні бурі
Кілька ударів поспіль: у найближчий тиждень Землю накриють магнітні бурі