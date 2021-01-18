Красуні: Лілія Ребрик умилила фанатів яскравим фото з дочкою і розкрила секрети її виховання

Українська ведуча Лілія Ребрик обожнює радувати фоловерів смачними рецептами. А ще, після того, як нагодує країну, Ліля радить також влаштовувати собі розвантажувальні дні: перевірені рецепт від ведучої, як розвантажитися після новорічних застіль.

А сьогодні ведуча розкрила секрети виховання дочки-підлітка. Наприклад, коли мала захоче крутий телефон, бо такий вже давно є у всіх її однокласниць, варто сісти і розібрати разом функціонал телефону, вважає Лілія.

"Підростаюче покоління сліпо наслідує сучасні тренди і починає оцінювати оточуючих за модних штучки! "У тренді" червоне волосся? Будь ласка - дитина вже вмовляє батьків пофарбувати її! Всі носять взуття з ліхтариками у підошві? І вісь ві вже в магазині - шукаєте такі ж! Звісно, і у нас так було, але щось мені здається, що простіше і... дешевше для наших батьків", - написала Лілія.

Вона сказала, що вважає, що пора вже розвивати у дітей культуру smart-покупок.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Це дуже модний зараз за кордоном термін. Поясню, що він означає на прикладі покупки смартфона. Ніколи не задумувалісь: навіщо купувати його за шалені гроші чи, не дай Боже, залазити у борги і кредити (а я такі випадки знаю) тільки тому, що він модний і хтось придумав, що має бути у всіх?", - написала Ребрик.

Вона зізналася, що змогла пояснити Діані, що висока ціна гаджета - не дорівнює тому, що він крутий. Лілія впевнена, що це обман серед підлітків.

"Не варто слідувати всім трендам - варто створювати свої! Наприклад, хай одним з трендів буді - вивчення функціоналу гаджетів разом із дітьми, а не їх бездумна гонитва за "хочу як у всіх"!", - порадила Лілія.

Нагадаємо, ведуча розповіла, чим рятується від холодів, які "накрили" і столицю, і взагалі всю країну.