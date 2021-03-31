Лілія Ребрик умилила яскравими сімейними фото і розкрила плани на весну

Лілія Ребрик сповнена енергії і вже запланувала безліч справ на цю весну. Крім догляду за власним садом і городом на дачі, яким вони з чоловіком Андрієм Диким вже почали займатися , в списку телеведучої ще безліч активностей.

У своєму Instagram життєрадісна артистка поділилася яскравими і веселими сімейними кадрами з чоловіком і доньками, а також розсекретила свої плани на весняний сезон.

На фото "дика сімейка" позує у дворі свого заміського будинку в барвистих нарядах, що поєднуються між собою. Так, Лілія та Андрій одягнені у світлі штани, а як верхній одяг вся сім'я вибрала яскраво-жовті курточки. Крім того, Діана і Поліна красуються в однакових сукнях з жовтими спідницями-пачками і яскравих чобітках.

В кадр потрапила і їх собачка Діксі породи бішон фризе - нагадаємо, цуценя сім'ї Ребрик подарувала Настя Каменських.

Лілія Ребрик зачарувала мережу яскравими сімейними фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Енергійна Лілія, яка в березні перехворіла коронавірусом, розкрила, чим планує займатися цією весною.

"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не повноцінно вступити у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:

Насолоджуватися кожним світанком, дякуючи весняному сонцю;

Надихатися лісовим повітрям і дивитися на блакитне небо крізь верхівки сосен;

Погуляти по зеленій траві (кажуть, коли людині не вистачає зеленого перед очима, - в неї може початися депресія!), а коли вже стане зовсім тепло - пройтись по траві босоніж;

Посмажити шашликів, сосисок чи зробити смачні овочі гриль або лаваш із сиром;

Висадити город і з нетерпінням очікувати свого врожаю;

Реалізувати всі свої творчі плани;

І бути, бути і бути зі своєю дикою сімейкою!

Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поділилася веедуча.

Користувачі мережі залишили цій сонячній сімейці багато теплих слів в коментарях.