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Лілія Ребрик умилила яскравими сімейними фото і розкрила плани на весну

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 16:32
Лілія Ребрик умилила яскравими сімейними фото і розкрила плани на весну Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик сповнена енергії і вже запланувала безліч справ на цю весну. Крім догляду за власним садом і городом на дачі, яким вони з чоловіком Андрієм Диким вже почали займатися, в списку телеведучої ще безліч активностей.

У своєму Instagram життєрадісна артистка поділилася яскравими і веселими сімейними кадрами з чоловіком і доньками, а також розсекретила свої плани на весняний сезон.

На фото "дика сімейка" позує у дворі свого заміського будинку в барвистих нарядах, що поєднуються між собою. Так, Лілія та Андрій одягнені у світлі штани, а як верхній одяг вся сім'я вибрала яскраво-жовті курточки. Крім того, Діана і Поліна красуються в однакових сукнях з жовтими спідницями-пачками і яскравих чобітках.

Лілія Ребрик умилила яскравими сімейними фото і розкрила плани на весну

В кадр потрапила і їх собачка Діксі породи бішон фризе - нагадаємо, цуценя сім'ї Ребрик подарувала Настя Каменських.

Лілія Ребрик умилила яскравими сімейними фото і розкрила плани на весну

Лілія Ребрик зачарувала мережу яскравими сімейними фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Енергійна Лілія, яка в березні перехворіла коронавірусом, розкрила, чим планує займатися цією весною.

"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не повноцінно вступити у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:

  • Насолоджуватися кожним світанком, дякуючи весняному сонцю;
  • Надихатися лісовим повітрям і дивитися на блакитне небо крізь верхівки сосен;
  • Погуляти по зеленій траві (кажуть, коли людині не вистачає зеленого перед очима, - в неї може початися депресія!), а коли вже стане зовсім тепло - пройтись по траві босоніж;
  • Посмажити шашликів, сосисок чи зробити смачні овочі гриль або лаваш із сиром;
  • Висадити город і з нетерпінням очікувати свого врожаю;
  • Реалізувати всі свої творчі плани;
  • І бути, бути і бути зі своєю дикою сімейкою!

Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поділилася веедуча.

Користувачі мережі залишили цій сонячній сімейці багато теплих слів в коментарях.

  • Які ви класні сонечка
  • Як курчатка, такі милі
  • Ой, які ви всі гарненькі!!!
  • Які ви красиві!
  • Які ви сонячні
  • Клас, такі яскраві
  • Мега крутяча, сонячна родина
  • Діксі не вистачає жовтої кофтинки
  • Сонячна родина
  • Ви круті і дуууже яскраві
  • Ви як завжди Позитивні!
  • Бджілки

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі харизматичним танцем доньки Діани.

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