Лілія Ребрик розчулила українців сімейним фото: приємно подивитися
Телеведуча і актриса Лілія Ребрик обожнює проводити вихідні зі своєю сім'єю - коханими чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною. Крім того, вона справжня господиня і частенько ділиться з шанувальниками смачними рецептами і корисними порадами.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася чарівним сімейним кадром і показала, чим вони займалися в суботній вечір.
На знімку все сімейство відображено на кухні біля столу, на якому стоїть великий апетитний торт. Всі одягнені в просту домашній одяг, а Лілія не стала наносити макіяж - вона завжди ходить вдома з чистим обличчям.
Батьки і діти променисто посміхаються і виглядають дуже щасливими.
Лілія Ребрик показала, як проводить вихідні з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Ну то й що, що пізній вечір ... Але ж всі разом! У вісім рук зробили! Що може бути краще?! "Чай! Торт! Спати!" Майже як назва фільму "Їж, молися, люби", - написала Ребрик.
Також ведуча попросила підписників порадити їй цікаві фільми і серіали для перегляду осінніми і зимовими вечорами.
Ті не змусили себе просити двічі, а заодно і залишили багато приємних слів Лілі та її сім'ї.
- Захоплююсь вашою родиною, ви чарівні! Супер! Останнім часом не дивлюсь нічого кінематографічного. Немає часу. А ось життя вражає щодня
- Як приємно дивитись на Вашу щасливу родину! Ви - неймовірні!!!
- Я обожнюю вас!
- Ну, ось як тепер після такого апетитного фото не піти і не поставити чайник
- Який красивий тортик вишйов. Смачного вам
- Такі гарні позитивчики
- Ви "велика" розумничка, що так багато часу приділяєте дітям та сім'ї
- Прекрасна і дружна сім'я!
- Ви просто супер приємна родина
- Крута сімейка
- Дуже приємно бачити вашу щасливу сім'ю!
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала на відео, у чому любить ходити вдома.