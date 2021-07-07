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Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі

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Середа 07 липня 2021 09:38
Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Із заходом сонця в ніч з 6 на 7 липня українці починають святкувати Івана Купала, з яким пов'язано безліч народних традицій, звичаїв і вірувань. Одним з головних звичаїв є плетіння вінків і пускання їх на воду. Телеведуча Лілія Ребрик разом з родиною долучилася до давніх традицій, а заодно і влаштувала ефектну фотосесію.

Атмосферними знімками, зробленими на заході сонця, артистка поділилася в Instagram.

Наряд для купальської ночі Лілія вибрала вже не дуже традиційний - вона позувала в джинсових шортах, чорній шовковій майці і білій сорочці зверху. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночіЛілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночіЛілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі

На нозі у ведучої можна побачити бандаж - днями вона пошкодила зв'язки і 2 тижні змушена носити спеціальне пристосування.

Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі

Ребрик позувала на березі річки на тлі призахідного сонця з красивим вінком з квітів на голові, який вони з дочками Діаною і Поліною сплели самі. На деяких фото з'являються також і доньки артистки, а також її чоловік Андрій Дикий.

Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночіЛілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночіЛілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі

Лілія Ребрик з родиною влаштувала атмосферну фотосесію в ніч на Івана Купала (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Свято сонця, літа, тепла і буйної зелені! Розквіт літа, його пік, час, коли воно налилося всіма фарбами, пахне всіма ароматами і співає звуками, притаманними лише йому. Польові квіти і різнотрав’я сьогодні набувають особливої цілющості! А роса - чудодійна! Ми вінки сплели, на воду пустили, бажання загадали, сонцем намилувалися, росою вмилися. От хіба через полум’я не стрибали і квітку папороті ще не шукали, але ніч довга - може, все попереду? Цей пост заряджений на щастя", - поділилася Лілія.

"Краса…. Неймовірна. Одне задоволення Вас фотографувати ... Чудовий вечір", - написала дружина Влада Ями Лілія, яка відзначена, як автор фото.

Користувачам мережі теж дуже сподобалися знімки, про що вони повідомили в коментарях.

  • Ідеальні
  • Які ж ви класнючі. Обожнюю вашу сімейку
  • Чарівна
  • Ви Класні
  • Дуже гарні фотки
  • Неймовірна родина
  • Яка ж ти романтична, Лілія
  • Красунечка. Зі святому
  • Ви такі красиві, літні
  • Які чарівні.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зізналася у своїй солодкій залежності.

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Лілія Ребрик ведущая
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