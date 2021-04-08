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Зайвий привід для смутку: Ребрик зробила заяву про здоров'я і розсекретила особисті правила

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 13:27
Зайвий привід для смутку: Ребрик зробила заяву про здоров'я і розсекретила особисті правила Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілію Ребрик шанувальники звикли бачити завжди квітучою і життєрадісною. У ведучої є власні рецепти, як залишатися в тонусі та ніколи не сумувати, тому вона часто балує підписників у соцмережах мотиваційними постами, а вони беруть приклад з теледіви. Так, Лілія вирішила розсекретити власні перевірені правила здоров'я.

На сторінці в Instagram вона показала яскравий ролик, де демонструє гнучкість, пластику й енергійно танцює і рухається в кадрі.

Лілія не визнає жорстких заборон і обмежень у харчуванні та способі життя, не намагається бити рекорди, а просто піклується про себе і прислухається до потреб свого організму.

"Для мене здоров'я безпосередньо залежить від мого душевного стану! Заборони щось їсти для мене або робити - це зайвий привід для печалі, тому я намагаюся отримувати все, але, звичайно, в міру! Є час - займаюсь спортом, танцюю, багато гуляю і дихаю свіжим повітрям! Є можливість - сплю досхочу! Люблю фрукти і овочі, іноді їм солодощі!" - поділилася своїми легкими, простими і приємними правилами ведуча.

Лілія зізналася, що щорічно проходить чек-ап організму і відвідує основних фахівців, щоб контролювати свій стан здоров'я.

"Але головне - люблю себе! І намагаюся прищепити цю любов до себе у своїх дітей! Любіть себе і турбуйтеся про себе! Мені здається - це фундамент нашого здоров'я: і душевного і фізичного!" - поділилася робочою безпрограшною формулою ведуча.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик в яскравому костюмі зарядила потужним джерелом позитиву.

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