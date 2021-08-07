Лобода проговорилася про коханого, плани на поповнення в родині і переїзд в Європу

Світлана Лобода нещодавно прилетіла до Києва для запису нової пісні, а заодно і провідала зіркових кумів - ведучого і блогера Анатолія Анатоліча і його дружину Юлію, які в втретє стали батьками . Справа в тому, що артистка хрестила їх дочку Алісу. Тому провідала дівчинку, а заодно особисто познайомилася з маленьким новим членом сім'ї – Нілом. Хлопчик пробудив у Світлані ніжні материнські почуття настільки, що та сама задумалася про поповнення в родині.

Про те, що знову хоче стати мамою, а також деякі подробиці про дочок артистка розповіла в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" , а записом ефіру поділилася в Instagram .

"Я дуже щаслива людина. У мене є прекрасні діти - мені б, звичайно, дуже хотілося ще хлопчика маленького. Нам не вистачає. У нас таке бабине царство вдома - у нас дуже багато бабусь, тіток, нянь. Ми коли збираємося разом і нас чоловік 10 - всі жінки. І тільки мій чоловік сидить поруч і каже: "Щось потрібно тут міняти, щось вирішувати", - розсекретила деякі подробиці з особистого життя Світлана.

Співачка зізналася, що два роки тому купила будинок в Європі біля моря і зараз з дітьми більшу частину часу проводить саме там.

Світлана Лобода під час пандемії багато часу проводила з дітьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Ми дихаємо морським повітрям, тому що у нас навколо пальми, тому що там живуть приємні люди, які не зовсім впізнають артиста", - розкрила деякі деталі співачка.

Також вона розповіла, що під час локдаунів і пандемії змогла повноцінно провести час з дітьми, які не могли натішитися присутності мами. До слова, 3-х річна Тільда разом зі співачкою робить гімнастику і підходить до цієї справи вкрай відповідально.

"Діти зрозуміли, що таке справжня мама, яка ходить в зоопарки. У нас є така традиція. Ми прокидаємося рано, прогулюємось по набережній, двчатка катаються на самокатах. І ввечері приходимо додому щасливі, натреновані", - розповіла про приємний графік артистка.

До слова, старша дочка зірки, Єва, два роки вчилася дистанційно через пандемію коронавруса – співачка побоювалася за здоров'я дівчинки. Але з нового навчального року вона піде в школу, чому дуже рада.

Через страх за своє здоров'я і самопочуття дітей Лобода з усієї сім'єю півроку тому вакцинувалася.

"Я дуже перестраховувалася. Так як у тебе є страх, ти спочатку не розумієш, наскільки це правильно. Плюс до всього я ще хочу народжувати. І багато дізнавалася у лікарів, наскільки небезпечно це чи не небезпечно, так як ми часто живемо в невіданні, звичайно, було страшно", - розповіла Лобода.