Лобода зробила те, чого від неї не очікували: вперше за 6 років!

Світлана Лобода нещодавно заінтригувала шанувальників анонсом виходу нового треку рідною українською мовою. Співачка пообіцяла прем'єру прямо перед своїм концертом в Одесі - 14 серпня, і своє слово стримала.

Музична новинка від Лободи з'явилася на її YouTube-каналі а також вона представила трек в Instagram , влаштувавши потужне і видовищне промо.

Лобода презентувала другу у своїй творчій кар'єрі пісню українською мовою. Перший сингл "Обліш" вона представила в листопаді 2015 року і з тих пір випускала пісні російською. У нового треку дві назви, так як зірка так і не змогла визначитися, яка з них підходить більше - Indie Rock або Vogue. Сингл вийшов відразу двома мовами - російською та українською.

"Прем'єра для мене - особлива. У ній все трошки вперше.Вперше я випускаю реліз відразу двома мовами - російською та українською. Вперше Ви допомагаєте з вибором назви - і я вирішила об'єднати їх разом", - розповіла співачка в Instagram.

Також вона зізналася, що вже зняла кліп на новинку і вперше працювала з ізраїльським режисером Інді Хаїтом. "Він оголив мене до самої суті", - зізналася Лобода. До слова, Хаїт був режисером двох кліпів Тіни Кароль - "Скандал " і "Хороший парень", а, як відомо, між цими двома співачками панує давня неприязнь.

Шанувальники Лободи відреагували на вихід її україномовного треку і поділилися своїми враженнями.