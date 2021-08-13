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Лобода зробила те, чого від неї не очікували: вперше за 6 років!

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П'ятниця 13 серпня 2021 13:38
Лобода зробила те, чого від неї не очікували: вперше за 6 років! Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Styler

Світлана Лобода нещодавно заінтригувала шанувальників анонсом виходу нового треку рідною українською мовою. Співачка пообіцяла прем'єру прямо перед своїм концертом в Одесі - 14 серпня, і своє слово стримала.

Музична новинка від Лободи з'явилася на її YouTube-каналі а також вона представила трек в Instagram, влаштувавши потужне і видовищне промо.

Лобода презентувала другу у своїй творчій кар'єрі пісню українською мовою. Перший сингл "Обліш" вона представила в листопаді 2015 року і з тих пір випускала пісні російською. У нового треку дві назви, так як зірка так і не змогла визначитися, яка з них підходить більше - Indie Rock або Vogue. Сингл вийшов відразу двома мовами - російською та українською.

"Прем'єра для мене - особлива. У ній все трошки вперше.Вперше я випускаю реліз відразу двома мовами - російською та українською. Вперше Ви допомагаєте з вибором назви - і я вирішила об'єднати їх разом", - розповіла співачка в Instagram.

Також вона зізналася, що вже зняла кліп на новинку і вперше працювала з ізраїльським режисером Інді Хаїтом. "Він оголив мене до самої суті", - зізналася Лобода. До слова, Хаїт був режисером двох кліпів Тіни Кароль - "Скандал " і "Хороший парень", а, як відомо, між цими двома співачками панує давня неприязнь.

Шанувальники Лободи відреагували на вихід її україномовного треку і поділилися своїми враженнями.

  • Українською мовою - це топ
  • Українською так атмосферно і стильно звучить
  • Я не можу вибрати, чи українською, чи російською - райська насолода
  • Вау ... українською так незвично
  • Дуже сподобалися 2 версії, але, як і очікувалося, українська трохи більше!
  • Це чудово! Українською сексуально звучить
  • Незвично. Українською просто кайф
  • На українській навіть крутіше
  • Круть, українською краще звучить, мелодійніше

Нагадаємо, що раніше Світлана обода відкрила завісу над особистим життям і заявила, що переїхала в Європу ближче до моря.

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