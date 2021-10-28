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Брехня токсична: екс-НеАнгел Вікторія висловилася про підлість і зраду під фото з Камінської

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Четвер 28 жовтня 2021 17:49
Брехня токсична: екс-НеАнгел Вікторія висловилася про підлість і зраду під фото з Камінської Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Styler

Екс-учасниця дуету НеАнгели Вікторія Смеюха, як і її колега по групі Слава Камінська, активно будує сольну кар'єру. Дівчина зізнається, що в колективі в останній рік його існування панувала не надто позитивна атмосфера - все йшло на спад і питання про розпад дуету після 15 років існування був очевидний. Насправді вона не хотіла б більше працювати в групі і намагається розвивати сольний проект. Про те, що між Вікторією і Славою були натягнуті відносини і дівчатам часом було складно знайти спільну мову, вони самі розповыдали не раз.

Так, Віка опублікувала в Instagram пост з екс-колегою і раптово заговорила про токсичні стосунки.

Артистки позують з кошенятами – Смеюха тримає в руках рудого, а Камінська посадила на голову сірого малюка.

"Брехня завжди токсична! Підлість завжди злочинна! Зрада завжди ранить! Зворотний бік любові - ненависть! Але зворотна сторона ненависті - любов! Я завжди вибираю любов", - написала Вікторія.

Брехня токсична: екс-НеАнгел Вікторія висловилася про підлість і зраду під фото з Камінської

Вікторія опублікувала пост зі Славою і залишила неоднозначний підпис (фото: instagram.com/vikanablack)

Вона не уточнювала про що і про кого конкретно йде мова, але шанувальники в коментарях припустили, що конфлікти між екс-учасницями НеАнгелів себе не вичерпали.

"І знову ми не ангели, з пісні слів не викинеш!"- залишив під постом коментар мама Вікторії.

Шанувальники співачки почали шукати прихований сенс і підтекст в словах артистки. Вони почали ділитися припущеннями.

  • Тут прихований сенс. Стосується Слави. Любов стосується тварин. І все інше пов'язано зі Славою
  • Такі слова, кожне з двома значеннями. На фото зі Славою і кошенятками... любов точно про кошенят,а решта?
  • Від любові до ненависті один крок
  • Знову між дівчаткам пробігли кошенятки?
  • Ви знову посварилися?

Варто зазначити, що днями Слава опублікувавши на особистій сторінці кумедний неоднозначний ролик. "Скрізь є свої НеАнгели", - підписала вона виступ культової групи Ace of Base, учасниці якої фігурують в ролику. Тоді частина підписників артистки припустила, що таким чином Слава жартує над Вікторією, адже та любить запально танцювати на сцені під час виступів.

Нагадаємо, що раніше Вікторія Смеюха у відвертому інтерв'ю розповіла про конкуренцію зі Славою Камінською і відповіла на питання, чому сольний старт колеги був більш успішним.

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Віка Смеюха НеАнгелы Слава Камінська
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