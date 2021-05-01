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Ложка дьогтю в бочці меду: дружина Ями навчила легко справлятися з сімейними негараздами

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 18:25
Ложка дьогтю в бочці меду: дружина Ями навчила легко справлятися з сімейними негараздами Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/liliya_yama)
Автор: Lite

Влад і Ліліана Яма - мудрі батьки і люблячі чоловік і дружина. Якось хореограф зізнався, що їхні стосунки пережили серйозну кризу, і пара ледь не розбіглася назавжди. Тоді їм допоміг час і усвідомлення своїх помилок. Після цього щаслива пара нерозлучна і ростит непосиду Леона. Ліліана часто ділиться з пыдписниками в соцмережах інсайтами і прикладними порадами, як зберегти сімейне благополуччя.

На сторінці в Instagram Ліліана поділилася ніжним чорно-білим фото з чоловіком і сином і поговорила з шанувальниками про складові щасливих відносин.

"Просто щасливі ми.. Як стверджує одна з мудрих цитат про сім'ю:"будьте руками і очима один одному". Міцна сім'я - це щоденна наполеглива робота. Згодні? Запорука сімейного щастя в доброті, щирості і чуйності. Навіть коли складно - посміхатися, вчитися і йти далі", - поділилася головними принципами міцної і дружної сім'ї мудра дружина хореографа.

За її словами, якщо сімейні обов'язки засновані на любові, то всі навколо заряджені на гармонію і щастя, але не забула згадати про "ложці дьогтю в бочці з медом".

Дружина Влада резонно зазначила, що у фотоблозі всі бачать глянсову ідеальну картинку, але мало хто замислюється, що за нею стоїть. Ліліана запевнила, що щасливі стосунки "не падають з неба", а за ними "стоять величезна праця, увага і повага один до одного".

Ложка дьогтю в бочці меду: дружина Ями навчила легко справлятися з сімейними негараздами

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном щасливі разом (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Я теж людина, і у мене буває поганий настрій, коли все дратує. Але я завжди намагаюся "не залипати" в цьому стані. Я просто аналізую свої емоції, приймаю їх, проживаю. Відволікаю себе улюбленою справою (танці, читання книги, макіяж, приготування чогось смачного). І після цього я знову любляча дружина і мама", - поділилася особистим секретом відновлення Ліліана.

Нагадаємо, що раніше Влад розчулив ексклюзивним фото емоційного синочка.

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