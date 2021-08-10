Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні
Колишня учасниця українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка будує зараз сольну кар'єру як співачка Viktoria, захопила шанувальників спекотними фото з відпочинку в Албанії. Дівчина вирушила позасмагати на пляжах Саранди і продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.
Гарячими знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Віка позує на пляжі на тлі бірюзової води в ефектному бікіні в дрібний горошок. Дівчина відображена в дещо незвичайній позі - вона стоїть на колінах, широко розставивши ноги і нахилившись в одну сторону. Її довге темне волосся розпущене і красиво спадає збоку, а на обличчі - сонцезахисні окуляри з рожевими стеклами.
У підписі до фото співачка пообіцяла незабаром розкрити свій секрет стрункості, який у неї часто запитують.
"Дивлячись на цю фотографію, складається враження, що я згинаюся, як тростинка на вітрі. А щодо секрету стрункості, яким ви мене просите поділитися в кожному другому повідомленні в директ і під постом, а іноді навіть не просите, а вимагаєте і звинувачуєте, що я цей секрет ховаю від Вас. Я поділюся...", - написала виконавиця.
Віка виклала ще одне, навіть більш гаряче фото, на якому позує спиною до камери, грайливо обернувшись через плече і демонструючи пружні сідниці.
"Не можна" буває тільки для тих, хто запитує", - загадково зазначила зірка.
Вікторія Смеюха приголомшила мережу розкішною фігурою в бікіні (фото: instagram.com/vikanablack)
Користувачі мережі залишилися в захваті від розкішної фігури співачки, яку вони назвали ідеальною і "кращою в українському шоубізі".
- Прекрасна і ідеальна
- Що не фото, то шедевр!
- Ідеальна просто! Твій секрет в якомусь чаклунстві
- Яка красуня
- Ну як можна бути ідеальною такою? Просто захват, комплімент від красивої дівчини
- Вогонь!!!
- Богиня
- Не можна бути на світі красивою такою
- Найкраща фігура українського шоубізу, красуня
- Спекотна
Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала зворушливу зустріч з колишньою колегою по НеАнгелам Вікою.