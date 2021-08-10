ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні

Новость на русском →
Албанія, Вівторок 10 серпня 2021 17:13
Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Марина Настевич

Колишня учасниця українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка будує зараз сольну кар'єру як співачка Viktoria, захопила шанувальників спекотними фото з відпочинку в Албанії. Дівчина вирушила позасмагати на пляжах Саранди і продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.

Гарячими знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Віка позує на пляжі на тлі бірюзової води в ефектному бікіні в дрібний горошок. Дівчина відображена в дещо незвичайній позі - вона стоїть на колінах, широко розставивши ноги і нахилившись в одну сторону. Її довге темне волосся розпущене і красиво спадає збоку, а на обличчі - сонцезахисні окуляри з рожевими стеклами.

Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні

У підписі до фото співачка пообіцяла незабаром розкрити свій секрет стрункості, який у неї часто запитують.

"Дивлячись на цю фотографію, складається враження, що я згинаюся, як тростинка на вітрі. А щодо секрету стрункості, яким ви мене просите поділитися в кожному другому повідомленні в директ і під постом, а іноді навіть не просите, а вимагаєте і звинувачуєте, що я цей секрет ховаю від Вас. Я поділюся...", - написала виконавиця.

Віка виклала ще одне, навіть більш гаряче фото, на якому позує спиною до камери, грайливо обернувшись через плече і демонструючи пружні сідниці.

"Не можна" буває тільки для тих, хто запитує", - загадково зазначила зірка.

Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні

Вікторія Смеюха приголомшила мережу розкішною фігурою в бікіні (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі залишилися в захваті від розкішної фігури співачки, яку вони назвали ідеальною і "кращою в українському шоубізі".

  • Прекрасна і ідеальна
  • Що не фото, то шедевр!
  • Ідеальна просто! Твій секрет в якомусь чаклунстві
  • Яка красуня
  • Ну як можна бути ідеальною такою? Просто захват, комплімент від красивої дівчини
  • Вогонь!!!
  • Богиня
  • Не можна бути на світі красивою такою
  • Найкраща фігура українського шоубізу, красуня
  • Спекотна

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала зворушливу зустріч з колишньою колегою по НеАнгелам Вікою.

Читайте LITE в Google News
Віка Смеюха фигура
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде гарячий антициклон: які області знову накриє пекельною спекою
В Україну йде гарячий антициклон: які області знову накриє пекельною спекою