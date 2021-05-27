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Найкраща мама в світі: Брітні Спірс зворушила рідкісним архівним фото з дітьми

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США, Четвер 27 травня 2021 20:31
Найкраща мама в світі: Брітні Спірс зворушила рідкісним архівним фото з дітьми Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Брітні Спірс стала мамою в 2005-му і 2006-му році, двох синів Шона і Джейдена вона народила від танцюриста Кевіна Федерлайна. Після розлучення право опіки над ними отримав екс-чоловік Спірс. Сама співачка через численні проблеми з психічним здоров'ям і залежностями була змушена пройти лікування й незабаром і сама опинилася під опікою свого батька Джеймі. Зараз же Брітні відновилася і підтримує з дітьми прекрасні стосунки. Щаслива мама часто ділиться фото з ними.

Новий архівний кадр Брітні показала кілька годин тому і неймовірно розчулила ним мережу.

На фото Спірс разом з ще зовсім маленькими синами позує біля басейну. Причому поруч примостився ще один малюк.

"Я стала мамою дуже рано ... У всіх басейнах, які ми потрапляли в подорожах, всі діти стікалися до мене, тому що я завжди приносила найбільше іграшок... Я дійсно матуся!", - написала Брітні. Фолловери підтримали співачку, засипавши її лайками і назвавши "кращою матусею в світі".

Найкраща мама в світі: Брітні Спірс зворушила рідкісним архівним фото з дітьмиБрітні Спірс з дітьми (фото: instagram.com/britneyspears)

До слова, 39-річна Брітні мріє знову стати мамою, але вийти заміж за свого бойфренда Сема Асгарі вона не може без згоди батька. А Джеймі Спірс завжди був проти того, щоб співачок знову вагітніла. Зараз артистка веде активну боротьбу за право самій розпоряджатися своїм життям. А віддані фанати її в цьому підтримують, запустивши акцію #freebritney.

Також нещодавно Брітні Спірс показала нове фото з уже дорослим сином.

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