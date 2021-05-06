Краща мама на світі: Кайлі Дженнер зачарувала мережу солодким фото з 3-річною дочкою

Кайлі Дженнер - любляча мама, яка ніколи не втрачає нагоди висловити 3-річній дочці свою любов.

Кілька годин тому бізнесвумен, модель і просто інстадіва запостила в своєму блозі нове фото, яке неймовірно зворушило її послідовувачів.

Кайлі показала зворушливий знімок зі Стормі, яка солодко спить. Дівчинка лежить під ковдрою, якою її вкрила турботлива мамина рука. Фото Кайлі підписала коротко: "Найсолодша любов". Але цього вистачило, щоб серця фанатів миттєво розтанули.

Кайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Мамин ангел", "Вау, яке фото", "Перша", "Я просто не можу від цього", "Така мила", "Милашка", "Ці кучерики", "О мій Бог, вона така мила, я просто закохана в Стормі", "Чудова", "Малятко - любов", "Кайлі, ти найкраща мама", - не можуть намилуватися фанати.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

До слова, свою материнську любов кілька годин тому висловила і старша сестра Кайлі, Кім Кардашьян. Зірка опублікувала знімок з 7-річною Норт, яка з віком стає все більше схожа на свою знамениту маму.