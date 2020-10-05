Найкраща в світі мама: Дженніфер Лопес показала рідкісні фото з дітьми зі звичайного життя

Зірка провела неділю з дітьми

Дженніфер Лопес вічно зайнята роботою і зйомками. Знаменитість встигає випускати нові кліпи, записувати дуети, зніматися в кіно, розвивати свою лінію взуття і створювати косметику... Але материнські обов'язки при цьому ніхто не відміняв. Щоб показати, що з ними вона порається на відмінно, зірка зробила зворушливий сімейний пост у своєму блозі. Вона опублікувала серію фото, де постала на прогулянці з Еммою і Максом.

Дженніфер Лопес на прогулянці з дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Сім'я, схоже, почала веселу підготовку до Хелловіну – разом з малими зіркова мама пішла на поле, де розглядали гарбузи і фотографувались на їхньому фоні. Компанію їм склали й інші діти. А під вечір всі разом вирішили насолодитися розкішним видом заходу на воді. Співачка додала у своєму блозі кілька фото, на яких вона обіймається з двійнятами, а також фотографує всю компанію. Як видно, її знімав Алекс Родрігес.

Співачка навіть на відпочинку стильна (фото: instagram.com/jlo)

На прогулянку вона одягла комфортні речі. Образ зірки склали штани відтінку хакі, а також біла футболка і чорне худі, з капюшоном і яскравим принтом. Із взуття вона обрала білі кеди. Волосся Лопес зібрала у високий недбалий пучок, а з аксесуарів вибрала сережки-кільця. Вийшло стильно і незвично.

Нагадаємо, раніше зірка захопила мережу бездоганним зовнішнім виглядом для нової зйомки відомого бренду, обличчям якого є.