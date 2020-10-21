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Найкраща мотивація до спорту: Настя Каменських в обтягуючому костюмі підкорила мережу ідеальною фігурою

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 14:42
Найкраща мотивація до спорту: Настя Каменських в обтягуючому костюмі підкорила мережу ідеальною фігурою Настя Каменських www.instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка виглядає просто чудово

Настя Каменських днями розповіла про особливе почуття між нею та її чоловіком Потапом, а цього разу співачка вирішила поговорити про більш земні речі: зірка в черговий раз надихнула своїх шанувальників зайнятися спортом.

Настя продемонструвала у своєму Instagram фото, на якому вона стоїть з гантелями в руках, тільки прокинувшись. В обтягуючому спортивному костюмі фігура зірки виглядає просто шикарно: підтягнуте тіло - найкраща мотивація!

Найкраща мотивація до спорту: Настя Каменських в обтягуючому костюмі підкорила мережу ідеальною фігуроюНастя Каменських не втомлюється себе вдосконалювати (фото: www.instagram.com/kamenskux/)

"Ось вже багато років мій ранок починається о 6:00. І я не уявляю більш ефективного способу прокинутися, ніж спорт! І повірте мені, я така ж людина, як і ви. Мені теж було важко починати і іноді буває складно змусити себе позайматися! І коли я встаю з ліжка і йду на пробіжку або починаю тренування, прокидаються не тільки я сама, але й почуття гордості і радості за себе! Це дає енергію і мотивацію на весь день!", - написала Каменських під фото.

Співачка порекомендувала прокидатися раніше і робити зарядку ще до того, як в голові з'явиться думка, що хотілося б ще поспати. Фоловери відразу почали коментувати пост зірки: "Залізна сила волі", "Так тримати", "Спорт - це здоров'я, ви розумниця".

Нагадаємо, нещодавно Настя навчила шанувальників релаксувати.

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