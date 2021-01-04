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Краще було б розійтися набагато раніше: фіналіст "Холостячки" розповів про Мішину

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 23:16
Краще було б розійтися набагато раніше: фіналіст "Холостячки" розповів про Мішину Олексій Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Роман Мирончук

Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко вважає, що було б краще, якби Ксенія Мішина сказала йому раніше про те, що не хоче продовжувати з ним спілкування.

Бізнесмен зазначив, що такий вчинок він би прийняв з розумінням. При цьому у фіналі отримати відмову від Мішиної було набагато складніше, ніж якби це сталося раніше. Про це він розповів в інтерв'ю "Фактами".

При цьому Олексій не шкодує, що взяв участь у цьому проєкті, оскільки він отримав корисний досвід.

"Це кайфово, коли на кожному етапі відсіваються люди, які тобі не підходять. Адже в житті, буває, роками придивляєшся, спілкуєшся, а у вас немає абсолютно нічого спільного", - підкреслив Тригубенко.

Він також зізнався, що після проєкту почав більше думати про свої почуття. Крім того, відпочинок від роботи дозволив переосмислити життя, не зациклюватися на одному. Тепер Олексій хоче організувати свою роботу таким чином, щоб у нього було більше вільного часу.

Що ж стосується нових відносин, то бізнесмен поки не готовий їх будувати. Він рішуче націлений на розвиток свого бізнесу в цьому році, але не виключає, що все може бути.

Нагадаємо, фіналіст "Холостячки" висловив все, що він думає про обранця Мішиної.

Раніше Олексій Тригубенко зробив несподіване зізнання про фінал і стосунках з Олександром Эллертом.

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