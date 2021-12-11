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Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом

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Субота 11 грудня 2021 22:57
Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом Колаж РБК-Україна: українських артистів нагородять від "Музичної платформи" за найкращі хіти 2021
Автор: Володимир Костирін

У цю новорічну ніч в українських глядачів буде можливість побачити яскравий святковий концерт-нагородження головних хітів 2021-го "Музична платформа" з виступами найзнаменитіших артистів, несподіваними дуетами, і звичайно ж врученням нагород.

Що очікується на 5-й церемонії "Найкращої пісні року" за версією глядачів телеканалу "Україна", яка збере на одній сцені українських зірок, і які готують цікаві сюрпризи - читайте в матеріалі нижче.

На концерті українців постараються зарядити позитивною енергією на цілий рік вперед Оля Полякова, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Alekseev, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Сергій Бабкін, Ірина Білик, TAYANNA, GROSU, Gena VITER та інші.

Організатори обіцяють глядачам у новорічну ніч неординарні дуети, нові постановки, прем'єри...

Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом

За словами ведучої проекту Марії Орлової, це був один з "найтепліших та найяскравіших" концертів "Музичної платформи".

"Я радію, що нам вдалось здивувати та порадувати глядачів у залі, впевнена, що телеглядачі у новорічну ніч також відчують шалену енергетику наших зірок", - інтригує вона.

Також буде поповнення, і прикраса складу ведучих - до Геннадія Вітера і Марії Орлової приєднається Даша Астаф'єва.

Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом

Співачка і модель, яскрава і вибухова артистка зізнається, що дуже хвилювалася, вийшовши на сцену в новому амплуа.

Також вона подякувала партнерам за підтримку, і поділилася враженнями про концерт-нагородження.

Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом

"Як на мене, головною родзинкою цього вечора буде виступ Михайла Поплавського. І, звичайно ж, глядачі побачать безліч крутих артистів! Буде яскраво та незабутньо - зі мною так точно!",- наголошує Астаф'єва.

Деякі особливості цьогорічної церемонії "Найкращої пісні року" розкрив музичний продюсер каналу і ведучий концерту Геннадій Вітер.

"Ми дали можливість вибору людям, причому зробили закрите голосування і самі артисти до кінця не знали, отримають вони нагороду чи ні. Нам важливо, щоб для кожної зірки подібні речі були стимулом - потрібно максимально викладатись і робити все можливе, щоб підкорити серця глядача і відповідно – отримати нагороду", - зазначив він.

Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом

Найкращими піснями 2021-го року на думку глядачів каналу "Україна" стали:

  • VERKA SERDUCHKA - "Make It Rain Champagne",
  • Оля Полякова - "Взрослая девочка",
  • MONATIK - "Зажигать/JoMo",
  • LOBODA - moLOko,
  • Наталія Могилевська - "До дна",
  • SLAVA KAMINSKA - "SVAVA BOGU",
  • Сергій Бабкін - "Вона знає",
  • Оля Цибульська - "Я не плачу",
  • Gena VITER - "Больше 30",
  • Павло Зібров, Glova & ManIn - "Є BASS",
  • Олег Кензов і Жека Баяніст - "Просто потеряйся",
  • Jerry Heil - "Тук-тук-тук",
  • WELLBOY - "Гуси",
  • Анна Трінчер - "По губам",
  • DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Alekseev та Артем Пивоваров - "Чому",
  • М'ЯТА ft . ХАС - "Тумани",
  • "KAZKA" - "М'ята",
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" - "ЛітоКамон",
  • "Антитела" - "Маскарад".

Найкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертомНайкращі хіти 2021: українцям готують зоряну новорічну ніч з яскравим концертом

Масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" покажуть в ніч з 31 Грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі"Україна".

Раніше повідомлялося, що Андрій Данилко шокував своїм зовнішнім виглядом - знаменитий артист схуд і помолодшав до невпізнання.

Також ми писали про те, що Даша Астаф'єва вбила наповал ефектним образом в розкішному вінку.

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