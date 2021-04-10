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Кращі моменти: фігуриста Каменських насолоджується відпочинком у Мексиці без Потапа

Новость на русском → Тулум, Мексика, Субота 10 квітня 2021 17:02
Кращі моменти: фігуриста Каменських насолоджується відпочинком у Мексиці без Потапа Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Після складного для неї року і втрати батька Настя Каменських зрозуміла, що їй потрібне перезавантаження. Вона спонтанно полетіла в улюблену Мексику, взявши з собою маму і подругу, що не дуже-то сподобалося її чоловікові Потапу. У місті Тулум артистка поєднує відпочинок зі зйомками власного реаліті-шоу "Дівчата рулять". Судячи по знімкам і підписам до них, вона чудово проводить час.

Так, у своєму Instagram Настя поділилася жаркими кадрами з пляжу, демонструючи форми в купальнику.

Локацією для фотосесії співачки став розкішний пляж з білосніжним піском. Каменських ефектно позувала під пальмою в ультракоротких джинсових шортах і купальнику в чорно-білу смужку. Свій лук зірка доповнила лише сонцезахисними окулярами, волосся вона залишила розпущеним та обійшлася без взуття.

Вона вибрала звабливу позу, в якій її форми виглядали ще апетитніше, захоплюючи стрункою талією і пишними стегнами.

Кращі моменти: фігуриста Каменських насолоджується відпочинком у Мексиці без Потапа

"Щаслива знаходитися в одному з моїх улюблених місць на планеті і розділяти кожен момент з моїми дівчатками", - написала Настя.

Пізніше виконавиця показала ще пару фото з пляжу. На цей раз вона приміряла коричневий топ від купальника, а на стегна пов'язала квітчасту пляжну накидку. На голові у неї чорний капелюх, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

"Спонтанні рішення часто ведуть нас до найкращих моментів в житті", - зазначила Каменських.

Кращі моменти: фігуриста Каменських насолоджується відпочинком у Мексиці без ПотапаКращі моменти: фігуриста Каменських насолоджується відпочинком у Мексиці без Потапа

Настя Каменських похвалилася апетитною фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери не стали скупитися на компліменти для артистки. А деякі побачили на знімках кругленький животик і поцікавилися, чи не вагітна Настя.

  • Гарна
  • Прекрасна, красива Настя Каменських
  • Шикарна
  • Ти прекрасна
  • Ви красуня
  • Вогонь Анастасія!!!
  • Шикарна жінка. Фігура гарна. Симпатична. Успішна! Мрія кожної дівчини!
  • Я одна вагітність бачу? Вітаю
  • Анастасія, у вас такий округлий животик появився, ви часом не вагітна?
  • Богиня
  • Яка соковита

Раніше Настя Каменських зізналася в серйозному захворюванні, через яке відлетіла з країни.

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