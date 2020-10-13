Найкращий тато в світі: Джуд Лоу розчулив мережу щасливим виглядом на прогулянці з шостою дитиною

І виглядає неймовірно щасливим!

47-річний актор Джуд Лоу – батько шістьох дітей. Він виховував трьох дітей з колишньою дружиною Седі Фрост. Також у зірки "Близькості" є двы позашлюбних дитини: від моделі Саманти Берк, а також співачки Кетрін Хардінг. Але здається, з кількістю спадкоємців і прожитими роками його любов до виховання малюків нікуди не поділася. Підтвердження тому – недавні кадри папараці, які показують Джуда на прогулянці з його молодшою дитиною по Лондону.

Лоу називають найкращим татом серед акторів (фото: instagram.com/screenempire)

Популярний актор виглядає на кадрах неймовірно щасливим. Він весело посміхався і корчив пики малюкові поки той був у колисці. А потім і зовсім дістав крихту і носив у себе на грудях в спеціальній сумці. Він був одягнений стильно і елегантно, склавши осінній аутфіт з темних штанів, піджака і темно-синього светра. Волосся голлівудський красень зачесав назад, а бороду злегка підстриг. Виглядав вельми моложаво, за свою красу отримавши масу компліментів.

Джуд виглядає неймовірно щасливим (фото: скріншот instagram.com/screenempire)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилися перші фото молодшої дитини голлівудського секс-символа. Посприяла тому старша дочка Лоу – Айріс. Дівчина виклала в своїх сторіз в мережі Instagram кілька фото, на яких є малюк. Судячи з забарвлення речей крихти, шанувальники припустили, що це дівчинка.