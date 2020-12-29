Кращий подарунок: 29-річна племінниця Джулії Робертс вперше стала мамою

29-річна акторка Емма Робертс і її чоловік - 35-річний актор Гаррет Хедлунд - вперше стали батьками. Свого первістка племінниця Джулії Робертс народила 27-го грудня, як повідомив інсайдер виданню E! News. Щасливі батьки поки що не стали показувати крихітку, але відомо, що це хлопчик, а молода мама прекрасно себе почуває.

Емма народила первістка (фото: instagram.com/emmaroberts)

Нагадаємо, Емма повідомила про свою вагітність влітку цього року. У недавньому інтерв'ю вона зізналася, що ця подія стала несподіванкою для неї та її чоловіка. Справа в тому, що раніше Еммі поставили діагноз "безпліддя". Медики порадили дівчині серйозно замислитися про майбутнє і заморозити яйцеклітини. Це стало для Робертс справжнім шоком, але поступово вона відійшла від переживань і стала просто жити. Примітно, що саме в цей момент сталася довгоочікувана подія, і Емма завагітніла.

"Це звучить дивно, але коли я перестала без кінця думати про свої проблеми, ми дізналися, що чекаємо дитину. Я довго тримала цю новину в таємниці, тому що не хотіла будувати грандіозні плани через ризик, що щось піде не так. Вагітність змусила мене зрозуміти, що єдиний план, який у тебе може бути, - це його відсутність", - поділилася Емма.

Нагадаємо, Емма Робертс - дочка відомого актора Еріка Робертса, яка вже встигла наздогнати його у популярності. Дівчина відома масою ролей, але багато хто також, як і раніше, сприймає її як племінницю Джулії Робертс.