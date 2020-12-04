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Тільки левиця може так сидіти: Тіна Кароль захопила провокаційним образом жінки-кішки

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 09:50
Тільки левиця може так сидіти: Тіна Кароль захопила провокаційним образом жінки-кішки Тіна Кароль показала спокусливі фото (фото: facebook.com.tina karol)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Тіна Кароль продовжує захоплювати фанатів своїми неповторними, стильними образами. На цей раз українська зірка шоу-бізнесу постала перед шанувальниками в образі жінки-кішки. Артистка показала чорно-білі знімки на своїй сторінці в Instagram.

На них співачка одягнена в стильне чорне плаття, з величезним відвертим вирізом на спині. Такий наряд дуже сміливо підкреслює фігуру і спокусливі вигини Тіни. Волосся співачки зібрані назад, а в них видніється розкішна прикраса, яка доповнює сексуальний образ.

На одній з фотографії Тіна Кароль коштує в пів оберта і можна побачити чудовий бюст зірки.

Тільки левиця може так сидіти: Тіна Кароль захопила провокаційним образом жінки-кішки

Тільки левиця може так сидіти: Тіна Кароль захопила провокаційним образом жінки-кішки

Тіна Кароль в образі жінки-кішки (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не залишили без уваги та компліментів розкішну фотосесію їх улюблениці і висловили своє захоплення в коментарях.

  • Тільки левиця може так сидіти!
  • Тіні потрібно запускати виробництво вогнегасників, це вогонь!
  • Богиня!
  • Не можу перстати дивитися!
  • І все-таки жіноче тіло - це витвір мистецтва.
  • Як вам добре, коли волосся зібране. зовсім інша.
  • Мені так подобаються ваші фото! Ви неймовірно красива жінка!! Мрію, щоб кожна жінка на цій планеті відчула свою КРАСУ. Індивідуальну. Неповторну. Таку справжню.
  • Шикарна!

Як ми раніше писали, Тіна Кароль зворушила фанатів попурі на "Танцях з зірками".

Також ми повідомляли, що Тіна Кароль у відвертій сукні шокувала фанатів ідеальною фігурою.

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