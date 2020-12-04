Тільки левиця може так сидіти: Тіна Кароль захопила провокаційним образом жінки-кішки

Українська співачка Тіна Кароль продовжує захоплювати фанатів своїми неповторними, стильними образами. На цей раз українська зірка шоу-бізнесу постала перед шанувальниками в образі жінки-кішки. Артистка показала чорно-білі знімки на своїй сторінці в Instagram.

На них співачка одягнена в стильне чорне плаття, з величезним відвертим вирізом на спині. Такий наряд дуже сміливо підкреслює фігуру і спокусливі вигини Тіни. Волосся співачки зібрані назад, а в них видніється розкішна прикраса, яка доповнює сексуальний образ.

На одній з фотографії Тіна Кароль коштує в пів оберта і можна побачити чудовий бюст зірки.

Тіна Кароль в образі жінки-кішки (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не залишили без уваги та компліментів розкішну фотосесію їх улюблениці і висловили своє захоплення в коментарях.

Тільки левиця може так сидіти!

Тіні потрібно запускати виробництво вогнегасників, це вогонь!

Богиня!

Не можу перстати дивитися!

І все-таки жіноче тіло - це витвір мистецтва.

Як вам добре, коли волосся зібране. зовсім інша.

Мені так подобаються ваші фото! Ви неймовірно красива жінка!! Мрію, щоб кожна жінка на цій планеті відчула свою КРАСУ. Індивідуальну. Неповторну. Таку справжню.

Шикарна!

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