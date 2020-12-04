Тільки левиця може так сидіти: Тіна Кароль захопила провокаційним образом жінки-кішки
Українська співачка Тіна Кароль продовжує захоплювати фанатів своїми неповторними, стильними образами. На цей раз українська зірка шоу-бізнесу постала перед шанувальниками в образі жінки-кішки. Артистка показала чорно-білі знімки на своїй сторінці в Instagram.
На них співачка одягнена в стильне чорне плаття, з величезним відвертим вирізом на спині. Такий наряд дуже сміливо підкреслює фігуру і спокусливі вигини Тіни. Волосся співачки зібрані назад, а в них видніється розкішна прикраса, яка доповнює сексуальний образ.
На одній з фотографії Тіна Кароль коштує в пів оберта і можна побачити чудовий бюст зірки.
Тіна Кароль в образі жінки-кішки (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники не залишили без уваги та компліментів розкішну фотосесію їх улюблениці і висловили своє захоплення в коментарях.
- Тільки левиця може так сидіти!
- Тіні потрібно запускати виробництво вогнегасників, це вогонь!
- Богиня!
- Не можу перстати дивитися!
- І все-таки жіноче тіло - це витвір мистецтва.
- Як вам добре, коли волосся зібране. зовсім інша.
- Мені так подобаються ваші фото! Ви неймовірно красива жінка!! Мрію, щоб кожна жінка на цій планеті відчула свою КРАСУ. Індивідуальну. Неповторну. Таку справжню.
- Шикарна!
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