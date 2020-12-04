Я її любив: екс-чоловік Слави з НеАнгелів висловився про розлучення і зради

Едгар Камінський зробив чесні зізнання про сім'ю

Едгар і Слава Каминские розлучилися 1,5 роки тому. Пара не зуміла подолати кризу у відносинах. Але екс-подружжя знайшли в собі сили залишитися друзями, адже вони виховують двох чудових дітей – Леонарда і Лауру. Слава зізналася, що влаштувала особисте життя. А ось Едгар нещодавно розлучився з коханою Ольгою Багатою, з якою був у стосунках рік. В інтер'ю психтерапевту Ігорю Погодіну для його Youtube-каналу він розповів про причини розлучення з зіркою і погляди на сім'ю та стосунки.

Едгар уточнив, що його шлюб зі Славою тривав 5 років. З екс-дружиною після розлучення вони зуміли зберегти хороші відносини.

"Чудово спілкуємося, бувають, звичайно, всякі моменти. Можна багато за що мене засудити, і я сам самокритичний", – уточнив чоловік.

Слава і Едгар знайшли спільну мову заради дітей (фото: instagram.babaslavka)

П'ятирічний Леонард і 4-річна Лаура живуть на дві сім'ї. Наприклад, дітей може на два тижні забрати тато і чудово провести з ними час. Також Едгар озвучив причину розставання зі співачкою.

"Намагалися зрозуміти один одного і не зрозуміли. Якщо перекреслити ревнощі, то все б тривало. Мене ревнували. Я чоловік не ревнивий, спокійний. Аналізуючи з боку жінки, приводи завжди можна знайти. Я не пропадав в якихось точках локаціях. Піти з кимось в ресторан - вже галас буде. Моя робота завжди була пов'язана з перебуванням у певній точці – в клініці. Максимум після роботи ти на якійсь зустрічі і їдеш додому. За все своє життя я ніколи нікого не зраджував", – запевнив він.

Едгар уточнив, що в його оточенні переважають сімейні люди, і в їх компанії він відчуває себе максимально комфортно, поділяє цінності.

Слава і Едгар прожили в шлюбі 5 років (фото: instagram.babaslavka)

"Хочу бути частинкою суспільства, де все добре, стабільно. Я сім'янин, хочу сім'ю. Коли ти розумієш – там все добре, злагоджено, спокійно, тобі там довіряють, цінують, а ти – на роботі. У мене завжди на першому місці робота", - озвучив свої пріоритети хірург.

Едгар поскаржився на постійні сварки і скандали в парі. які істотно впливали на якість сімейного життя і його роботу.

"Я любив свою дружину. І ми розійшлися не через ненависть, не через нелюбов. Просто я людина більш раціональна і розумію – майбутнього не буде. Коли є постійні сварки, з'ясування, мені складно працювати. Далі – діти. Вони бачать, як мама з татом стали спілкуватися. Це не дуже хороший для них приклад", – зробив зізнання Едгар.

Едгар Камінський чесно розповів про причини розлучення і бажання мати сім'ю

"Якщо я бачу, що протягом п'яти років ревнощі не згасають... Жодної причини для ревнощів не було. Все було надумано, придумано, і людина це визнає, просто складно з цим впоратися, зрозуміти", – зазначив він.

Едгар уточнив, що розлучення далося йому важко. Тому чоловік пішов з головою в роботу і самовдосконалення в професійному плані.

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів розповіла про зміни в житті і поглядах.