Кохана і щаслива: Белла Хадід показала романтичні фото з новим бойфрендом

Кілька годин тому дівчина зізналася , що її серце більше не вільне.

Белла запостила галерею знімків і відео, зроблених в Каннах. Вона позує у відвертому костюмі на голе тіло: картатій сорочці і міні-спідниці. Лук вона доповнила босоніжками-в'єтнамками, а також великими сережками з дорогоцінними каменями і перстнем. Скоріше за все, дівчина якраз збиралася вийти на червону доріжку. Тому як макіяж і зачіска моделі вже були готові.

Белла Хадід в Каннах з коханим чоловіком (фото: instagram.com/bellahadid)

"Час мого життя. Здорова, затребувана і кохана", - написала молодша з сестер Хадід. Для уважних фанатів, які не полінувалися погортати її галерею до кінця, Белла запостила і фото з чоловіком. Пара ніжно обіймається на балконі, просто сяючи від щастя.

"Останнє фото! О боже, я кричу!", "Останнє фото, ти просто вбила", "Хто це?", "Почекайте, почекайте... Останнє фото!", "Я не зрозумів, це хто на останній фотці??", "Що", "Мамочка, хто цей хлопець", - засипали Беллу питаннями. Зрозуміло, поки що вона залишила інтригу.