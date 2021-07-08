Кохана і щаслива: Белла Хадід показала романтичні фото з новим бойфрендом
Белла Хадід, яка стала зіркою відкриття Каннського кінофестивалю, приголомшила публіку не тільки своїми розкішними образами.
Кілька годин тому дівчина зізналася, що її серце більше не вільне.
Белла запостила галерею знімків і відео, зроблених в Каннах. Вона позує у відвертому костюмі на голе тіло: картатій сорочці і міні-спідниці. Лук вона доповнила босоніжками-в'єтнамками, а також великими сережками з дорогоцінними каменями і перстнем. Скоріше за все, дівчина якраз збиралася вийти на червону доріжку. Тому як макіяж і зачіска моделі вже були готові.
Белла Хадід в Каннах з коханим чоловіком (фото: instagram.com/bellahadid)
"Час мого життя. Здорова, затребувана і кохана", - написала молодша з сестер Хадід. Для уважних фанатів, які не полінувалися погортати її галерею до кінця, Белла запостила і фото з чоловіком. Пара ніжно обіймається на балконі, просто сяючи від щастя.
"Останнє фото! О боже, я кричу!", "Останнє фото, ти просто вбила", "Хто це?", "Почекайте, почекайте... Останнє фото!", "Я не зрозумів, це хто на останній фотці??", "Що", "Мамочка, хто цей хлопець", - засипали Беллу питаннями. Зрозуміло, поки що вона залишила інтригу.
Нагадаємо, останнім чоловіком Белли Хадід, з яким вона офіційно з'являлася на публіці, був репер The Weeknd. У минулому році в мережі з'явилися чутки, що пара відновила стосунки. Але, судячи з усього, вони були сильно прикрашені.