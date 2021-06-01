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Кохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонером

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США, Вівторок 01 червня 2021 12:31
Кохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонером Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Марина Настевич

Внучці знаменитої української співачки Софії Ротару Соні Євдокменко 30 травня виповнилося 20 років. Дівчина вже давно живе і навчається в США - там вона і відсвяткувала свій ювілей. Вона побувала в Національному парку Брайс-Каньйон в штаті Юта в компанії свого нареченого.

Барвистими фото з коханим красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Соня позувала на тлі захоплюючих дух пейзажів в коротких шортах і укороченому худі м'ятного кольору, демонструючи свою витончену фігуру.

Кохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонером

На іншому знімку вона відображена в машині разом зі своїм нареченим - українським підприємцем Денисом Жадановим, який входить до рейтингу Forbes "Топ-30 підприємців Європи у сфері технологій".

Кохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонером

Софія Євдокименко провела свій день народження в компанії коханого хлопця Дениса Жаданова (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"Вдячна, кохана і натхненна", – описала свій стан 20-річна внучка Ротару.

Підписники в коментарях відзначили, що пара виглядає щасливими разом, і побажали іменинниці виконання всіх її бажань.

Пізніше вона опублікувала ще кілька фото, зроблених в тому ж парку на тлі стилізованого вігвама. Софія позувала в чарівній рожевій сукні з розрізом і півчобітках.

Кохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонеромКохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонером

Софія Євдокименко відсвяткувала 20-річчя в мальовничому парку в США (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Євдокименко "розсекретила" свого 31-річного коханого-мільйонера кілька місяців тому і на пальці Соні тоді помітили обручку. Денис і Софія познайомилися в Америці, де зараз навчається дівчина. Вона здобуває освіту в престижному навчальному закладі - школі дизайну Parsons в Нью-Йорку.

Раніше ми писали, що внучка Ротару в мікробікіні ошелешила пляжним фото. Соня Євдокименко відпочивала на Гаваях зі своїм коханим Деніом Жадановим і компанією друзів.

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