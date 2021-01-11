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Улюблена Ілона Маска захворіла коронавірусом: насолоджуюся лихоманкою

Новость на русском → США, Понеділок 11 січня 2021 21:37
Улюблена Ілона Маска захворіла коронавірусом: насолоджуюся лихоманкою Дівчина Ілона Маска Граймс (фото: instagram.com/grimes)
Автор: Роман Мирончук

Відома канадська співачка Граймс, яка також є дівчиною американського мільярдера Ілона Маска, заразилася коронавірусною інфекцією.

Про це 32-річна артистка повідомила на своїй сторінці Instagram в сторіс. При цьому вона підкреслила, що насолоджується хворобою.

"Нарешті захворіла на коронавірус, але, що дивно, я насолоджуюся лихоманкою", - зазначила Граймс, справжнє ім'я якої Клер Буші.

Вона не розповіла чи хвора тільки вона одна або інфекція торкнулася ще восьмимісячну дитину.

Зазначимо, що Граймс почала зустрічатися з Маском у 2018 році. Вже в травні 2020 року у пари народився син, який отримав незвичайне ім'я X Æ A-XII.

Улюблена Ілона Маска захворіла коронавірусом: насолоджуюся лихоманкою

Дівчина Ілона Маска Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Нагадаємо, Ілон Маск назвав коронавірус звичайною застудою. Він захворів COVID-19 у листопаді 2020 року. При цьому заявив, що у нього хвороба проходить у досить легкій формі.

Маск отримав кілька результатів тестів на коронавірус і всі вони розрізнялися. За один день він здав чотири тести і результати двох виявилися негативними, а двох - позитивними.

Багато фоловерів Маска обурилися його висловлюванням про те, що це звичайна застуда.

Нещодавно Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Його фінансовий стан значно збільшився після зростання акцій компанії Tesla на фондових торгах і досяг 185 мільярдів доларів.

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