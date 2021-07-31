Улюблений літній смаколик: Лілія Ребрик розкрила секрет смачної вареної кукурудзи

Українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла, що дуже любить популярні в Україні літні ласощі - варену молоду кукурудзу. При цьому у неї є свої лайфхаки, як же зробити її неймовірно смачною.

На знімках Лілія з малятком сидять за столиком в дитячому будиночку у дворі і ласують кукурудзою. На ведучій - плаття-халат з квітковим принтом і забавні білі шльопанці, волосся її розпущене, на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Далі Ребрик розповіла, як варить кукурудзу, щоб та вийшла смачною.

"Улюблений літній смаколик мільйонів! І наша #дикасімейка - не виняток! Варена солона кукурудза! Я навіть пишу це і мені вже смачно. Як ви її варите, щоб смачною була?



Я знімаю листя, мию качани і цілими кладу у каструлю з товстим дном, заливаю водою, щоб вона була десь на 2 сантиметри вище за качани, інколи на дно кладу вимите листя кукурудзи. Варю, якщо молоду, то хвилин 20-30 у киплячій воді (не те, що в дитинстві: коли запах УЖЕ зводив з розуму, а кукурудзі ЩЕ варитися і варитися).

Чесно кажучи, завжди визначаю на око, а точніше - “на зуб”, чи вже готова кукурудза. Я не додаю солі, коли качан ще вариться. Так мені мама радила. Я люблю посолити вже зварену, ще гарячу кукурудзу і змастити її вершковим маслом! І тоді такий смак у неї... знаєте, як з дитинства: ніби ти десь на чорноморському курорті на пляжі сидиш!"- поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик і її сім'я обожнюють ласувати вареною кукурудзою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Розкрила Лілія і ще один лайфхак - як правильно вибрати кукурудзу.



"І ще мій лайфхак - як вибрати дійсно смачну кукурудзу! Беріть качани з міцними зеленим листям, зернятка повинні бути світло-жовтими і розташовані щільними рядами. Після варіння - можете залишити на півгодинки на плиті в гарячій воді. Я ще дуже люблю на грилі, але все ж варена - фаворит!"- зізналася актриса.