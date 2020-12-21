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Улюблене з дитинства: Ольга Сумська поділилася простим рецептом новорічного страви

Новость на русском → Понеділок 21 грудня 2020 15:15
Улюблене з дитинства: Ольга Сумська поділилася простим рецептом новорічного страви Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Ольга Сумська нещодавно, не стримуючи емоцій, зізналася, що не дала достатньо любові своїй доньці Антоніні Паперній, коли та була малою. Актриса розплакалася прямо перед камерою, розповідаючи про втрачений час, що вже не повернути.

Але є у актриси і світлі спогади. Наприклад, страви з її власного дитинства, вони завжди найсмачніші! Актриса поділилася затишним постом зі своїми фоловерів: на фото вони разом з чоловіком демонструють плоди своїх трудів на кухні. На тарілці стоять апетитні яйця-грибочки.

Ольга не тільки похвалилася апетитними знімками, але і щедро поділилася з шанувальниками рецептом, щоб кожен зміг зробити собі такі ж і пригостити родину на свята.

"На новорічному столі першими з'єднання їдять саме ці грибочки серед різномаїття страв... Чоловік просто обожнює ці грибочки-мухоморчики! Спробуйте і ви. Як робити:

  • Зварити вкруту яйця, остудити і вийняти жовтки.
  • Посмажити дрібно порізану цибулю, додати до жовтків.
  • Далі додаємо борошно з білих грибів, його можна змолоти самому: берете сухі білі гриби в маркеті або готове борошно з грибів на базарі, додати солі і перцю за смаком і трохи майонезу.
  • Начиняємо цією масою половинки яєць і поєднуємо, трохи обрізаємо ніжку, аби вони стояли.
  • Робимо галявинку з салату або зелені, ставимо грибочки, зверху робимо капелюшки зі шматочків помідорів, цяточки зі сметани... Смакота фантастична!", - написала Ольга.

Улюблене з дитинства: Ольга Сумська поділилася простим рецептом новорічного стравиАле це ще не все, також Сумська розкрила секрет приготування фруктового салату під назвою "Новорічна ялинка".

  • "Викладаємо гіркою шматочки почищених мандаринів і нарізаних бананів у вигляді гірки.
  • Поливаємо збитою густою сметаною з медом на смак.
  • Обкладаємо дуже тонко нарізаними шматочками ківі.
  • Зверху - зернятка порічки або калини", - написала Ольга.

Улюблене з дитинства: Ольга Сумська поділилася простим рецептом новорічного стравиОльга Сумська ділиться смачними рецептами (фото: instagram.com/olgasumska/)

Раніше Ольга Сумська захопила фанатів розкішним видом на зйомках нового проекту, фанати були в шоці від краси актриси - роки не владні над нею.

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