Мій коханий, мій Юра: Осадча зворушливо привітала Горбунова з 51-річчям
Українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно стала мамою втретє, ніжно привітала свого чоловіка Юрія Горбунова з днем народження - 24 серпня шоумену виповнився 51 рік.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію ніжних знімків з обранцем і душевно до нього звернулася.
На фото подружжя відображено в обнімку і коли цілуються, а на деяких кадрах 37-річна Катя знята під час третьої вагітності.
Катя Осадча розчулила ніжними кадрами з коханим чоловіком (фото: instagram.com/kosadcha)
Ведуча ніжно привітала коханого і залишила йому теплі побажання.
"Мій коханий, мій Юра! Ти чоловік, якого тільки може намріяти собі жінка, ти найтурботливіший і найуважніший, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший квапився, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був райщасливішим кожної хвилини!" - написала Осадча.
"Дякую тобі, любов моя!" - відповів Горбунов в коментарях.
Користувачі мережі приєдналися до привітань і засипали зіркову пару і іменинника теплими побажаннями.
- Катюша, з найпрекраснішим іменинником тобі, бажаю, щоб ви так дивились одне на одного довіку
- Найкрасивіша пара нашої країни! @gorbunovyuriy з днем народження
- Ніколи ще Юра не був таким щасливим, ви молодці!
- Дуууже гарна пара, щастя вам, любіть і творіть!
- Вітаю, ви така чудова пара!
- Які гарні слова
- Будьте завжди такі щасливі
- Задоволення одне від вас
- Ви прекрасні
- З іменинником тебе!!! Величезне щастя знайти такого коханого, партнера, батька дітей!!! Щастя і любові вам обом!
Нагадаємо, раніше щасливий Юрій Горбунов зворушив милим фото знайомства своїх синочків.