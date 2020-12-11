Я люблю гроші! Потап назвав найдорожчу покупку в житті

Український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів про своє ставлення до грошей, а також про свою найдорожчу покупку. Цими думками він поділився у програмі "Зе інтерв'юер" з ведучим Анатолієм Анатолієвичем.

"Гроші для мене інструмент. Так, я люблю гроші. Дуже. Я люблю все, що за них можна купити", - розповів Потап.

Також український продюсер повідомив, що пишається тим, що побудував будинок для своєї родини з коханою дружиною Настею Каменських.

"Я побудував будинок тут, для нашої сім'ї. Будинок - це дорога історія, ми не відразу його купили, спочатку був фундамент, стіни, дах", - поділився продюсер.

За словами Олексія Потапенка, щастя не полягає для нього у грошах. У нього немає супер-дорогих годинників, але він із задоволенням носить подарунок від Насті годинник з написом "Я співаю тебе".

"Для мене це не має значення", - прокоментував Потап дорогі речі.

Також він розповів, що ніколи не витратив гроші на те, що може принести комусь біль.

Потап розповів про ставлення до грошей

Як ми раніше писали, український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував хвилю обурення через його наміри співпрацювати з російської співачки Ольги Бузової.

Нагадаємо, ми писали про те, як почався скандал з Потапом і який він викликав резонанс в мережі.