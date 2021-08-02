ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Люблю їх особливий зв'язок: Демі Мур підкорила спільним фото всіх дочок Брюса Уілліса від двох шлюбів

Новость на русском →
США, Понеділок 02 серпня 2021 22:17
Люблю їх особливий зв'язок: Демі Мур підкорила спільним фото всіх дочок Брюса Уілліса від двох шлюбів Демі Мур (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Демі Мур у шлюбі з Брюсом Уілліса народила трьох дочок: Румер, Скаут і Таллулу. Також у Міцного Горішка є дві дочки від другого шлюбу: Мейбел Рей і Евелін Пенн. Всі вони відмінно ладнають між собою, як і їхні батьки.

Новий пост у своєму блозі Демі вирішила присвятити особливій любові дівчаток.

Демі Мур обожнює постити фото своїх дочок. А оскільки нещодавно в Америці відзначався день сестри, вирішила опублікувати незвичайний кадр, на якому її діти зняті з дітьми Брюса Уілліса від другого шлюбу з актрисою Еммою Хемінг.

Люблю їх особливий зв'язок: Демі Мур підкорила спільним фото всіх дочок Брюса Уілліса від двох шлюбів

Дочки Брюса Уілліса від двох шлюбів (фото: instagram.com/demimoore)

"Щасливого дня сестри! Люблю їх особливий зв'язок", - написала щаслива мама Румер, Скаут і Таллули. На знімку всі п'ятеро стоять на тлі природи біля машини: молодші дівчатка обіймають старших. Всі вони одягнені в світлі вбрання і виглядають навіть чимось схожими. Ідилічну картину завершує заспокійливий лісовий пейзаж. Здається, що ніяких недомовок або суперечок в цій родині просто не буває!

Настільки миле фото викликало у шанувальників 58-річної зірки масу захоплень. "Це найкраще фото в мережі", "Я не бачив нічого більш зворушливого", "Так добре", "Ви найкраща мама, яка завжди стежить за тим, щоб дівчатка були щасливі разом!", - пишуть вони.

Нагадаємо, сама Демі Мур в близьких відносинах з нинішньою дружиною Брюса Уілліса Еммою. Не так давно вона розповіла, що вважає їх зв'язок також особливим.

Читайте LITE в Google News
Брюс Уиллис Деми Мур
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українців розводять на гроші за допомогою відомих особистостей: схема абсолютно нової афери
Українців розводять на гроші за допомогою відомих особистостей: схема абсолютно нової афери