Люблю їх особливий зв'язок: Демі Мур підкорила спільним фото всіх дочок Брюса Уілліса від двох шлюбів

Демі Мур у шлюбі з Брюсом Уілліса народила трьох дочок: Румер, Скаут і Таллулу. Також у Міцного Горішка є дві дочки від другого шлюбу: Мейбел Рей і Евелін Пенн. Всі вони відмінно ладнають між собою, як і їхні батьки.

Демі Мур обожнює постити фото своїх дочок. А оскільки нещодавно в Америці відзначався день сестри, вирішила опублікувати незвичайний кадр, на якому її діти зняті з дітьми Брюса Уілліса від другого шлюбу з актрисою Еммою Хемінг.

Дочки Брюса Уілліса від двох шлюбів (фото: instagram.com/demimoore)

"Щасливого дня сестри! Люблю їх особливий зв'язок", - написала щаслива мама Румер, Скаут і Таллули. На знімку всі п'ятеро стоять на тлі природи біля машини: молодші дівчатка обіймають старших. Всі вони одягнені в світлі вбрання і виглядають навіть чимось схожими. Ідилічну картину завершує заспокійливий лісовий пейзаж. Здається, що ніяких недомовок або суперечок в цій родині просто не буває!

Настільки миле фото викликало у шанувальників 58-річної зірки масу захоплень. "Це найкраще фото в мережі", "Я не бачив нічого більш зворушливого", "Так добре", "Ви найкраща мама, яка завжди стежить за тим, щоб дівчатка були щасливі разом!", - пишуть вони.