Не люблю презервативи: Коляденко розповів про інтим з Білик

Співак і шоумен, зоряний експерт проек "Співають всі!", Діма Коляденко на знімальному майданчику розповів, чому колись дозволяв собі влаштовувати гучні сварки з Іриною Білик і в яких стосунках вони зі співачкою зараз.

Шоумен зізнався - саме він був ініціатором усіх гучних сварок із Іриною Білик, але незважаючи на це, чоловік завжди знаходив спосіб помиритися зі своєю коханою, повідомляє канал "Україна".

Якщо люди сваряться, значить вони люблять одне одного. У нас з Ірою були сварки раз на два тижні. То я викидав дивани, то різав картини, то заліплював її косметику, а потім вибачався, біг до найдорожчих магазинів столиці і купував найкращі речі. Ми жили по-італійськи - раділи, веселились, співали і лаялись! Я ревнував, тому що я така людина, міг ревнувати її навіть до стовпа.

Коляденко розповів про відносини з Білик (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

За словами артиста - любов між ними була велика, доказом чого стала історія про першу близькість зіркої пари. Діма Коляденко зізнається - для того, щоб перейти до наступного етапу їхніх стосунків, йому довелось кілька разів навідатись до клініки.

Ми вирішили, що якщо у нас любов, можна почекати і перевіритись. І мене її особистий водій відвіз у медичний центр, де я здав аналізи. Більше того, ми чекали результати 2 тижні. Уявляєте, наскільки все серйозно! Ми терпіли і нічого страшного. І заради кохання я готовий на все. Я просто не люблю презервативи, тому бережу себе і партнерку. Я люблю, щоб було з любов’ю і без будь-якої хімії. Але для цього потрібно здавати аналізи і чекати результати.

Зараз же у колишніх закоханих прекрасні стосунки. Артист запевняє - на зйомки шоу він приїхав з вечірки, де відпочивав в колі близьких друзів, серед яких і сама Ірина Білик: