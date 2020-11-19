Я люблю тебе так само сильно: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала чоловіка з 20-річчям шлюбу

Зірки одружилися рівно 20 років тому

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас - одна з найміцніших пар Голлівуду, яка, незважаючи на труднощі, зуміла зберегти любов і шлюб. 18-го листопада пара відзначила вже 20 років спільного життя.

Цю знакову дату 51-річна актриса вирішила відзначити не тільки в ругу близьких. Зірка поділилася радістю з послідовувачами, опублікувавши зворушливий пост у своєму блозі. Вона виклала ролик, що складається з кадрів подружжя. Тут є фото як більш ранні, з молодості, з різних значимих дат і подій, так і більш пізні. Додала сюди дружина Дугласа і кадри з фільмів. В кінці відео на екрані з'являється головна фраза: "Я люблю тебе".

Кетрін Зета-Джонс підготувала чоловікові сюрприз (відео: instagram.com/catherinezetajones)

"20 років тому сьогодні ми з Майклом одружилися!! Яка була чудова чарівна ніч! І через 7304,85 днів і ночей я люблю тебе зараз, як і тоді... Спасибі за любов і сміх", - підписала вона ніжний і зворушливий пост.

У відповідь на зірку посипалася купа привітань і захоплень. "Що за пара", "Ви дивні", "Ви найкращі", "Моя улюблена пара назавжди", "Я люблю вас", "Щасливої річниці вам обом", - пишуть фанати.

Майкл також не залишився в стороні, здивувавши улюблену ще більше. Актор опублікував фото, яке доповнив закадровою розповіддю про те, як вперше побачив Кетрін і просто втратив голову.

Раніше ми писали, що актриса показала архівне фото, на якому виглядає просто нейцмовірно. Втім, не краще, ніж зараз, на думку фанатів.