Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії

Співак і його дружина відправилися до Туреччини із зірковими колегами

MONATIK (Дмитро Монатік) "бере" шанувальників не тільки своєю музикою і піснями, "штампуючи" хіт за хітом, але і розчулює ставленням до сімейних цінностей. Так, артист довго приховував особисте життя, але вже коли заговорив, то розповів про дружинe Іринe в найвищих ступенях . Вона – його підтримка, опора, муза, діловий партнер і найбажаніша жінка. Так, разом з родиною Дмитро пішов наздоганяти літо в Туреччину і опублікував романтичний знімок у своєму Instagram-акаунті.

Пара ніжно обіймається, дивлячись один одному в очі, і виглядають по-справжньому закоханими та щасливими. "Тільки любов", — підписав красномовне фото з Іриною Дмитро. Шанувальники були зворушені до сліз сімейною ідилією в кадрі.

Такі красиві

Гарна пара

Ось що значить щирість у цих людях

Як же круто, коли є така любов

Як мило

Які ж ви класні

Улюблена пара

Тільки любов

Ви ідеальна пара

Дмитро Монатік з дружиною полетіли на відпочинок до Туреччини (фото: instagram.com/monatik_official)

Ірина показала на своїй сторінці більше фото з гостинної Анталії. "Нарешті такий довгоочікуваний і заслужений відпочинок. Перезавантаження дуже необхідне", – підписала вона безтурботні кадри.

Ірина Монатік показала яскраві фото з Туреччини (фото: instagram.com/irinamonatik)

До речі, на фото з стріс Дмитро та Ірина позували в компанії друзів, серед яких виявилися Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Дмитро Монатік з дружиною вирушили на відпочинок із зірковою компанією друзів (фото: instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що раніше MONATIK зачарував відпочинком з дружиною на яхті і показав серію чорно-білих кадрів водної прогулянки.