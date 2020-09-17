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Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 11:55
Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії Дмитро Монатік з дружиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Ольвія Агаркова

Співак і його дружина відправилися до Туреччини із зірковими колегами

MONATIK (Дмитро Монатік) "бере" шанувальників не тільки своєю музикою і піснями, "штампуючи" хіт за хітом, але і розчулює ставленням до сімейних цінностей. Так, артист довго приховував особисте життя, але вже коли заговорив, то розповів про дружинe Іринe в найвищих ступенях . Вона – його підтримка, опора, муза, діловий партнер і найбажаніша жінка. Так, разом з родиною Дмитро пішов наздоганяти літо в Туреччину і опублікував романтичний знімок у своєму Instagram-акаунті.

Пара ніжно обіймається, дивлячись один одному в очі, і виглядають по-справжньому закоханими та щасливими. "Тільки любов", — підписав красномовне фото з Іриною Дмитро. Шанувальники були зворушені до сліз сімейною ідилією в кадрі.

  • Такі красиві
  • Гарна пара
  • Ось що значить щирість у цих людях
  • Як же круто, коли є така любов
  • Як мило
  • Які ж ви класні
  • Улюблена пара
  • Тільки любов
  • Ви ідеальна пара

Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії

Дмитро Монатік з дружиною полетіли на відпочинок до Туреччини (фото: instagram.com/monatik_official)

Ірина показала на своїй сторінці більше фото з гостинної Анталії. "Нарешті такий довгоочікуваний і заслужений відпочинок. Перезавантаження дуже необхідне", – підписала вона безтурботні кадри.

Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії

Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії

Ірина Монатік показала яскраві фото з Туреччини (фото: instagram.com/irinamonatik)

До речі, на фото з стріс Дмитро та Ірина позували в компанії друзів, серед яких виявилися Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Тільки любов: MONATIK зачарував нескінченною романтикою з дружиною на відпочинку в зірковій компанії

Дмитро Монатік з дружиною вирушили на відпочинок із зірковою компанією друзів (фото: instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що раніше MONATIK зачарував відпочинком з дружиною на яхті і показав серію чорно-білих кадрів водної прогулянки.

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