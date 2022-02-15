Любов пройшла: Каньє Уест розійшовся з Джулією Фокс і відправив колишній дружині вантажівку троянд

"Вони залишаються хорошими друзями і соратниками, але більше не разом", - повідомив у День Всіх Закоханих представник Джулії Фокс виданню E! News

У понеділок в таблоїдах з'явилася новина про нібито розрив Каньє і Джулії. Як пише Daily Mail, папараці помітили знаменитість зі сльозами на очах, коли вона вилітала з аеропорту Лос-Анджелеса на самоті.

Пізніше актриса також дала зрозуміти в своєму Instagram, що любовного союзу з Вестом не існує. Однак Фокс пояснила, що ЗМІ спеціально хотіли намалювати картину сумної самотньої жінки, яка плаче в літаку на самоті, але це не правда

"Якщо я паршиво виглядаю, то це тому, що я вийшла в термінал 1 і побігла до терміналу 7, тому що я запізнилася на літак, щоб побачити єдиних чоловіків, які мають значення, це мій син і мій батько", - написав Фокс.

"Ми з Каньє в хороших відносинах! У мене є любов до нього, але я не була закохана в людину на ім'я Ісус Христос, як ти думаєш, мені 12 років?!",- додала актриса.

Але, судячи з усього, Джулія все ж переживає це розставання. Не зовсім зрозуміло, що стало відправною точкою, але після того, як Каньє Уест відвідав разом зі своїми дітьми Супербоул-2022 він написав в Instagram, що мріє про возз'єднання зі своєю сім'єю.

"Я хотів би, щоб моя дружина сиділа поруч зі мною на грі", - написав Уест.

Після цього Джулія видалила зі своєї сторінки всі фото і відео з Каньє, а потім поставила лайки останнім постам Кім Кардашьян.



Скріншот поста Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian/)

Трохи пізніше в Instagram Каньє з'явилася фотографія вантажівки, заповненого трояндами з відміткою аккаунта Кім.

Судячи з усього, таким чином репер привітав свою зіркову дружину з Днем святого Валентина.