Любов в раю: Кухар і Стоянов заворожили романтикою під пальмами

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов насолоджуються відпочинком біля океану - пара вирушила на острів Шрі-Ланка, причому на цей раз без дітей, щоб побути лише вдвох. Балерина не пропускає нагоди продемонструвати свою витончену фігурку в купальнику , а новий кадр і зовсім повний "фривольностей".

Романтичний і в той же час пристрасний кадр опублікував у своєму Instagram Олександр.

Подружжя відображені біля басейну під покровом пальм. Стоянов підняв мініатюрну Кухар, а та обвила руками його шию і цілує коханого в губи.

Пікантності знімку надає наряд балерини у вигляді білої напівпрозорої сукні-сітки, її чоловік і зовсім в одних лише плавальних шортах.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали пристрасть на відпочинку (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Будь-яке місце стає ще прекраснішим, коли ти поруч", - зворушливо звернувся до дружини Олександр.

У коментарях користувачі мережі залишили солодкій парочці багато теплих слів.