ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Любов в раю: Кухар і Стоянов заворожили романтикою під пальмами

Новость на русском → Шрі-Ланка, П'ятниця 16 квітня 2021 11:34
Любов в раю: Кухар і Стоянов заворожили романтикою під пальмами Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Марина Настевич

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов насолоджуються відпочинком біля океану - пара вирушила на острів Шрі-Ланка, причому на цей раз без дітей, щоб побути лише вдвох. Балерина не пропускає нагоди продемонструвати свою витончену фігурку в купальнику, а новий кадр і зовсім повний "фривольностей".

Романтичний і в той же час пристрасний кадр опублікував у своєму Instagram Олександр.

Подружжя відображені біля басейну під покровом пальм. Стоянов підняв мініатюрну Кухар, а та обвила руками його шию і цілує коханого в губи.

Пікантності знімку надає наряд балерини у вигляді білої напівпрозорої сукні-сітки, її чоловік і зовсім в одних лише плавальних шортах.

Любов в раю: Кухар і Стоянов заворожили романтикою під пальмами

Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали пристрасть на відпочинку (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Будь-яке місце стає ще прекраснішим, коли ти поруч", - зворушливо звернувся до дружини Олександр.

У коментарях користувачі мережі залишили солодкій парочці багато теплих слів.

  • Мої чудові
  • Казкові
  • Прекрасні
  • Яка ви гарна пара
  • Ви такі прекрасні
  • Любо-дорого дивитися, ну як таку маленьку пташку можна не любити, ось так треба носити до ста років
  • Коли два пазла збіглися
  • Романтика зашкалює

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар подражнила гарячим фото з басейну під час відпочинку з чоловіком на Шрі-Ланці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катерина Кухар Александр Стоянов
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки
У мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки