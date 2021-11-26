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Любов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгію

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П'ятниця 26 листопада 2021 18:28
Любов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгію Том Круз і Ніколь Кідман (фото: Getty Images)  
Автор: Ольга Турчанікова

Ці зірки вже давно розійшлися, але їх історії кохання, як і раніше, викликають трепет і приплив ностальгії. Згадуємо найзнаменитіші пари, які свого часу здавалися такими ідеальними.

90-ті подарували нам масу легендарних зоряних пар. Молоді і закохані, ці знаменитості створювали часом провокаційні і неформальні союзи. І навіть незважаючи часом на нетривалі романи, запам'яталися світу яскравими і пристрасними.

Том Круз і Ніколь Кідман

Любов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгіюЛюбов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгіюОдна з найкрасивіших пар 90-х (фото: Getty Images)

Шон Пенн і Робін Райт

Любов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгіюЛюбов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгіюРоман пари почався на зйомках (фото: Getty Images)

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Також ми писали, що апартаменти з фільму "будинок Gucci" можна орендувати.

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