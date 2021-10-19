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Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу

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Вівторок 19 жовтня 2021 14:43
Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов вміють плідно працювати і з задоволенням відпочивати після насичених буднів. Нещодавно пара побувала в сонячній Туреччині, де встигла застати літнє тепло. А компанію їм склав маленький синочок Данило - малюк вперше відправився в подорож з батьками. Барвистими фото з поїздки зіркова сім'я ділиться досі, тим більше є вагомий привід!

Так, Катя опублікувала в Instagram мальовничі кадри на морському березі.

Ведуча позує в довгому легкому платті лососевому відтінку з молодшим сином на руках. Поруч з нею – коханий чоловік, який дбайливо обіймає найрідніших і близьких.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юрій Горбунов, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох", - написала ведуча, ніжно звернувшись до чоловіка.

Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу

Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу

Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу

Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують два місяці молодшого сина (фото: instagram.com/kosadcha)

Під постом в коментарях телезірка пояснила, що любові її зіркового чоловіка вистачить на трьох дітей, включаючи сина Каті від першого шлюбу Іллю, який зараз отримує вищу освіту в США. Вітчим дуже пишається пасинком і радіє його успіхам як своїм.

Шанувальники зіркового сімейста оцінили зворушливий і повний ніжності фотосет з маленьким іменинником.

  • Хороші батьки і малюк чудовий
  • Такі милі
  • Як красиво
  • Це щастя
  • Неймовірні кадри
  • Яка краса. Класні фото
  • Ви прекрасні
  • Ви кращі і дуже красива гідна сімейна пара
  • Неймовірно ніжні фото, прекрасні моменти

Юрій зробив селфі і показав усміхнену Катю з синочком на руках на тлі морських пейзажів.

Любов на трьох: Осадча з Горбуновим і синочком зворушили фотосетом біля моря з особливого приводу

Юрій душі не чує в дружині і синах (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"А нам вже два місяці! Тапер такі часи,що і свої діти ростуть швидко! Рости наш синочок здоровим і щасливим! Ми з мамою і Іваном тебе дуже любимо!"- запевнив він малюка і розчулив підписників трепетним ставленням до сім'ї та сімейних цінностей.

Нагадаємо, що раніше в мережі спливли фото молодшого брата Каті Осадчої -красеня-серфінгіста Володимира.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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