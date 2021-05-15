Любов і натхнення: Яма з дружиною і синочком зворушили до сліз сімейним щастям

Влад Яма дорожить своєю сім'єю і не упускає можливості зізнатися рідним у коханні. Шанувальникам подобається спостерігати за хореографом, його дружиною і сином, а вони регулярно радують їх цікавим контентом .

У День сім'ї Влад і Ліліана поділилися в Instagram зворушливим портретним сімейним фото.

Атмосферні фото в точності передають емоції щасливих батьків і їх гаряче улюбленого синочка Леона. Лілана показала ще й чорно-біле фото з того ж фотосету, на якому закохані в блаженстві і пориві почуттів прикрили очі, обіймаючи один одного і свого хлопчика.

"Ми прийшли на цю землю, щоб бути щасливими і отримувати задоволення. Багато хто шукає це щастя - а воно знаходиться в нас самих. А якщо поруч кохані, найрідніші та ще й щасливі, воно помножується в мільйон разів. Моя сім'я-моє щастя, натхнення, мотивація і любов. Вітаю всіх з МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СІМ'Ї! Бажаю кожному з вас тепла та гармонії. І знайти в собі своє щастя", - звернулася дружина Влада до підписників.

Влад з жеой і сином покзли абсолютне щастя (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Найбільше досягнення мого життя - Сім'я. Кохаю вас!"- залишив зворушливе зізнання для найрідніших хореограф.

Шанувальники прийшли в повний захват від споглядання сімейного щастя красивою і гармонійної пари.