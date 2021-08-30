"Люди не витримували": Фреймут здивувала заявою про стосунки з чоловіками і коханим

Ольга Фреймут не так часто ділиться відвертостями про сім'ю. Ведуча дуже дорожить особистим, хоч фото з чоловіком Володимиром Локотко і дітьми Златою, Валерієм і Євдокією завжди викликають розчулення у шанувальників. Незважаючи на те, що Ольга і її чоловік - люди з однієї сфери і навіть познайомилися на роботі (хот їх роман і закрутився після того, як ведуча пішла з каналу, де її коханий займав керівну посаду), ведуча воліє не працювати з ним разом.

"Я дуже довго йшла до цих стосунків, тому що люди не витримували, хоча все начебто було добре. Володя витриманий, але категоричний, стійкий. Він залишається при своїй думці, навіть якщо я намагаюся на нього вплинути", - описала чоловіка ведуча.

Пара виступає за свободу вибору і повагу особистого простору один одного. Тому Ольга і Володимир спокійно ставляться до ділових поїздок і відряджень партнера.

Ольга Фреймут вважає, що чоловік - головний у житті жінки (фото: instagram.com/freimutolia)

"Будь-які стосунки будуються на свободі. Якщо хтось когось силою тримає вдома, що б не поїхав у відрядження, бо може зрадити - це дурість. Я з тих жінок, які за свободу. Можна вийти, в когось закохатися і зрадити. Тому я його благословляю на його поїдки, а він мене – на мої", - пояснила Ольга.

Ведуча також висловилася про роль чоловіка в житті відомої жінки. Ольга переконана, що вибір партнера обумовлює якість життя і особистісне зростання або деградацію.

"Ми всі залежимо від того, з ким ми у стосунках. Якщо ти з якимось ідотом, вибачте, то ти сама станеш такою. Якщо ти з тим, до кого можна навшпиньки дотягнутися, ти сама собі будеш цікава. Роль чоловіка - головна в житті жінки", - вважає ведуча.

льга розповіла про основи стосунків у сім'ї

Фреймут зазначила, що їй близька азіатська філософія, де жінка у себе на першому місці, потім йде чоловік і відносини з ним, потім друзі і вже потім – діти. "Спочатку для мене це було дико, але потім я зрозуміла, що це моє. Тому що чоловік поруч – це дуже важливо", - вважає Ольга.