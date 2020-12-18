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Магічно красива дружина Комарова в блискучому міні за 7900 грн підкорила точеними формами

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 16:32
Магічно красива дружина Комарова в блискучому міні за 7900 грн підкорила точеними формами Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Ольвія Агаркова

Дружина Дмитра Комарова, телеведуча і модель Олександра Кучеренко не часто балує шанувальників постами в Instagram, але якщо вже щось і публікує, то обов'язково для цього є вагомий привід. Дівчина напередодні низки зимових свят вирішила не просто підвести підсумки року, а й показати своє блискуче вбрання, в якому, цілком ймовірно, зустріне Новий рік.

Олександра вдягла сяюче міні відтінку електрик з парчі з довгими рукавами і оригінальним драпіруванням в області декольте і плечовій зоні від українського бренду OlyaMak. Вартість вбрання становить 7 900 грн. Саша завила волосся в красиві, пружні локони і доповнила образ лише вишуканим витонченим кулоном і невеликими акуратними сережками.

Магічно красива дружина Комарова в блискучому міні за 7900 грн підкорила точеними формами

Скріншот: olyamak.com

" От і розпочалася передсвяткова метушня, шалені пробки на дорогах і загальний поспіх закрити усі справи. Але неможливо встигнути все за останні два тижні року. Тому пропоную врешті решт видихнути і насолодитися тим, що 2020 таки минає. Завтра прийде День Святого Миколая ", - нагадала телеведуча.

Магічно красива дружина Комарова в блискучому міні за 7900 грн підкорила точеними формами

Олександра Кучеренка показала ідеальну фігуру у святковому вбранні (фото: instagram.com/aakucherenko)

Підписники Саші не втрималися і завалили її компліментами.

  • Дуже красива
  • Просто чарівність
  • Ідеальна посмішка
  • Як ви магічно красива
  • Неперевершена
  • Красуня
  • Просто неймовірна
  • Шикарне плаття

Нагадаємо, що раніше Олександра Кучеренко взяла інтерв'ю у Ганни Різатдінової, яка розповіла їй про мрії про сім'ю і ідеального чоловіка.

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