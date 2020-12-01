Магія, містика, загадка: зірка "Голосу країни" випустила божевільне відео

Оксана Муха представила довгоочікуваний кліп на пісню "Не забувай мене"

Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха презентувала кліп на нову пісню "Не забувай мене". У цьому відео є все: магія, містика, загадка, марево. Муха тут постає в ролі недосяжної, омріяної музи, яку шукає художник. За сюжетом відео, художник ледь не божеволіє в пошуках образу жінки, яка мимоволі явилася йому. Головна інтрига – чи вдасться творцеві домалювати портрет таємничої незнайомки.

Оксана Муха (фото: прес-служба співачки)

"Відчуття, що ти здатна когось надихнути настільки, що людина готова гори перевернути, півсвіту пройти, подолати усілякі труднощі, врешті стати кращою, - неймовірне. Як творча людина я добре знаю, що таке натхнення. Як і те, що з тобою відбувається, коли його немає… Кліп "Не забувай мене" – історія про мрію, яка здійснюється. Про те велике почуття, яке вказує шлях, яке веде", – розповідає Оксана.

Додамо, що режисером та оператором відео виступив відомий кліпмейкер Влад Разіховський. Зйомки кліпу відбувалися в осінніх Карпатах – біля загадкових скель "Красний камінь", що у селищі Верхнє Синьовидне на Львівщині, а також на химерній споруді - недобудованій ще за радянських часів ГЕС на річці Стрий.

Слухайте нову пісню Оксани Мухи і дивіться яскравий кліп

Текст пісні "Не забувай мене":

Ні про що не питай мене,

Ідеш - іди...

То вночі я нестримана,

На ранок – дим...

Не чекай, що заплакана

Впаду до ніг,

Бо мені вже однаково –

Ти мій, чи ні...

Приспів:

Не забувай мене,

Не забувай мене.

І коли світ мине,

Не забувай мене.

І забудь, що колись давно

Була твоя,

Вже тієї не знайдеш знов:

Вже я – не я...

Я ще досі захоплена

Твоїм вогнем.

Та що стало вже попелом,

Не спалахне...

Приспів.

Змиє зливою твої тихі сліди,

Тебе не втримаю, ідеш – іди...

Раніше ми писали, що Дан Балан презентував кліп на українську пісню "Треба" з Оксаною Мухою.