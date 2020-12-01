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Магія, містика, загадка: зірка "Голосу країни" випустила божевільне відео

Новость на русском → Львів, Вівторок 01 грудня 2020 15:28
Магія, містика, загадка: зірка "Голосу країни" випустила божевільне відео Оксана Муха (фото: прес-служба співачки)
Автор: Lite

Оксана Муха представила довгоочікуваний кліп на пісню "Не забувай мене"

Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха презентувала кліп на нову пісню "Не забувай мене". У цьому відео є все: магія, містика, загадка, марево. Муха тут постає в ролі недосяжної, омріяної музи, яку шукає художник. За сюжетом відео, художник ледь не божеволіє в пошуках образу жінки, яка мимоволі явилася йому. Головна інтрига – чи вдасться творцеві домалювати портрет таємничої незнайомки.

Магія, містика, загадка: зірка &quot;Голосу країни&quot; випустила божевільне відео

Оксана Муха (фото: прес-служба співачки)

"Відчуття, що ти здатна когось надихнути настільки, що людина готова гори перевернути, півсвіту пройти, подолати усілякі труднощі, врешті стати кращою, - неймовірне. Як творча людина я добре знаю, що таке натхнення. Як і те, що з тобою відбувається, коли його немає… Кліп "Не забувай мене" – історія про мрію, яка здійснюється. Про те велике почуття, яке вказує шлях, яке веде", – розповідає Оксана.

Додамо, що режисером та оператором відео виступив відомий кліпмейкер Влад Разіховський. Зйомки кліпу відбувалися в осінніх Карпатах – біля загадкових скель "Красний камінь", що у селищі Верхнє Синьовидне на Львівщині, а також на химерній споруді - недобудованій ще за радянських часів ГЕС на річці Стрий.

Слухайте нову пісню Оксани Мухи і дивіться яскравий кліп

Текст пісні "Не забувай мене":

Ні про що не питай мене,
Ідеш - іди...
То вночі я нестримана,
На ранок – дим...

Не чекай, що заплакана
Впаду до ніг,
Бо мені вже однаково –
Ти мій, чи ні...

Приспів:
Не забувай мене,
Не забувай мене.
І коли світ мине,
Не забувай мене.

І забудь, що колись давно
Була твоя,
Вже тієї не знайдеш знов:
Вже я – не я...

Я ще досі захоплена
Твоїм вогнем.
Та що стало вже попелом,
Не спалахне...

Приспів.

Змиє зливою твої тихі сліди,
Тебе не втримаю, ідеш – іди...

Раніше ми писали, що Дан Балан презентував кліп на українську пісню "Треба" з Оксаною Мухою.

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