Магія, містика, загадка: зірка "Голосу країни" випустила божевільне відео
Оксана Муха представила довгоочікуваний кліп на пісню "Не забувай мене"
Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха презентувала кліп на нову пісню "Не забувай мене". У цьому відео є все: магія, містика, загадка, марево. Муха тут постає в ролі недосяжної, омріяної музи, яку шукає художник. За сюжетом відео, художник ледь не божеволіє в пошуках образу жінки, яка мимоволі явилася йому. Головна інтрига – чи вдасться творцеві домалювати портрет таємничої незнайомки.
Оксана Муха (фото: прес-служба співачки)
"Відчуття, що ти здатна когось надихнути настільки, що людина готова гори перевернути, півсвіту пройти, подолати усілякі труднощі, врешті стати кращою, - неймовірне. Як творча людина я добре знаю, що таке натхнення. Як і те, що з тобою відбувається, коли його немає… Кліп "Не забувай мене" – історія про мрію, яка здійснюється. Про те велике почуття, яке вказує шлях, яке веде", – розповідає Оксана.
Додамо, що режисером та оператором відео виступив відомий кліпмейкер Влад Разіховський. Зйомки кліпу відбувалися в осінніх Карпатах – біля загадкових скель "Красний камінь", що у селищі Верхнє Синьовидне на Львівщині, а також на химерній споруді - недобудованій ще за радянських часів ГЕС на річці Стрий.
Слухайте нову пісню Оксани Мухи і дивіться яскравий кліп
Текст пісні "Не забувай мене":
Ні про що не питай мене,
Ідеш - іди...
То вночі я нестримана,
На ранок – дим...
Не чекай, що заплакана
Впаду до ніг,
Бо мені вже однаково –
Ти мій, чи ні...
Приспів:
Не забувай мене,
Не забувай мене.
І коли світ мине,
Не забувай мене.
І забудь, що колись давно
Була твоя,
Вже тієї не знайдеш знов:
Вже я – не я...
Я ще досі захоплена
Твоїм вогнем.
Та що стало вже попелом,
Не спалахне...
Приспів.
Змиє зливою твої тихі сліди,
Тебе не втримаю, ідеш – іди...
Раніше ми писали, що Дан Балан презентував кліп на українську пісню "Треба" з Оксаною Мухою.