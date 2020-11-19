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Без макіяжу і фільтрів: 51-річна Дженніфер Еністон захопила молодістю на фото з реального життя

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 19:35
Без макіяжу і фільтрів: 51-річна Дженніфер Еністон захопила молодістю на фото з реального життя Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Lite

Така ж красива?

Дженніфер Еністон належить до числа щасливчиків, вік яких практично ніяк не позначився на її зовнішності. 51-річна актриса все така ж струнка і свіжа, як на піку популярності. Хоча, може, справа просто в обробці фото і правильному макіяжі? Щоб розвіяти подібні сумніви, зірка "Друзів" опублікувала у своєму блозі пару фото з реального життя, де позує без макіяжу і фільтрів.

Без макіяжу і фільтрів: 51-річна Дженніфер Еністон захопила молодістю на фото з реального життяБез макіяжу і фільтрів: 51-річна Дженніфер Еністон захопила молодістю на фото з реального життяАктриса виглядає просто відмінно (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Чесні фото Еністон присвятила новому досягненню свого життя. Вона стала частиною команди одного з брендів, який займається виробництвом БАДів для продовження молодості. У компанії актриса зайняла посаду креативного директора. В кадрі Дженніфер постала з продукцією марки, тримаючи на руках цілий ящик капсул і добавок. Макіяж вона вирішила не робити, що тільки підкреслило молодість і квітучий вигляд зірки. Проста укладка і нейтральний манікюр завершили її образ, що вкотре продемонструвало її любов до натуральності.

Дженніфер зібрала максимальну кількість приємних слів. Шанувальники відзначають, що вона виглядає краще, ніж на червоних доріжках і у зйомках, з макіяжем і укладками. Що ж, важко не погодитися!

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показала, як вона виглядає без макіяжу.

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