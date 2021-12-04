Без макіяжу і фотошопу: Аліна Гросу показала, як змінилася її зовнішність з віком

Українська співачка Аліна Гросу поділилася архівними фото і показала шанувальникам, як з роками змінилася її зовнішність. Заодно артистка відповіла на вічні підозри в тому, що вона робила пластику.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як виглядала в 13 років.

Так, Аліна виклала цікавий фотоколаж - на першому фото їй 13 років, а на другому 26. При цьому на більш пізніх кадрах виконавиця відображена без макіяжу і фотошопу, демонструючи природну красу.

По знімках видно, що з віком Гросу помітно схудла і пострункішала. При цьому, за словами артистки, ніяких жорстких дієт вона не дотримується, голодом себе не морить і в спортзалі не ночує.

Аліна Гросу вразила архівними кадрами себе в 13 років, коли була пухким пирожочком (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Гортай і будеш в шоці. А) друга фотографія - Аліні 13 і Аліні 26. Все нарешті без макіяжу, фільтрів і фотошопу. Обговоримо, що ж там у мене змінилося і яка до біса була проведена пластика? Якщо народжена була з маленьким носом, чому він повинен був вирости? Б) третє фото - чи пора мені вже вести марафон по схудненню? В) обожнюю людей, яким здається, що раніше я краще виглядала, миру і щастя всім. Завдяки вам, я знаю, якщо я знову стану пиріжком - мене хтось все одно буде любити", - з гумором підписала фото співачка.

Далі вона розповіла, як підтримує форму зараз.

"Витягнулася я з роками, строгих дієт не дотримуюся, намагаюся просто не переїдати і час від часу місяць контролюю калорії (з'їдаю до 1100 в день). Плюс багато води і активності", - розкрила свій секрет стрункості Аліна.

Так Аліна виглядає зараз (фото :instagram.com/alina_grosu)

Фолловери артистки поділилися думками від побаченого в коментарях, не забувши про компліменти для Гросу.