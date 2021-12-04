Без макіяжу і фотошопу: Аліна Гросу показала, як змінилася її зовнішність з віком
Українська співачка Аліна Гросу поділилася архівними фото і показала шанувальникам, як з роками змінилася її зовнішність. Заодно артистка відповіла на вічні підозри в тому, що вона робила пластику.
На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як виглядала в 13 років.
Так, Аліна виклала цікавий фотоколаж - на першому фото їй 13 років, а на другому 26. При цьому на більш пізніх кадрах виконавиця відображена без макіяжу і фотошопу, демонструючи природну красу.
По знімках видно, що з віком Гросу помітно схудла і пострункішала. При цьому, за словами артистки, ніяких жорстких дієт вона не дотримується, голодом себе не морить і в спортзалі не ночує.
Аліна Гросу вразила архівними кадрами себе в 13 років, коли була пухким пирожочком (фото: instagram.com/alina_grosu)
"Гортай і будеш в шоці. А) друга фотографія - Аліні 13 і Аліні 26. Все нарешті без макіяжу, фільтрів і фотошопу. Обговоримо, що ж там у мене змінилося і яка до біса була проведена пластика? Якщо народжена була з маленьким носом, чому він повинен був вирости? Б) третє фото - чи пора мені вже вести марафон по схудненню? В) обожнюю людей, яким здається, що раніше я краще виглядала, миру і щастя всім. Завдяки вам, я знаю, якщо я знову стану пиріжком - мене хтось все одно буде любити", - з гумором підписала фото співачка.
Далі вона розповіла, як підтримує форму зараз.
"Витягнулася я з роками, строгих дієт не дотримуюся, намагаюся просто не переїдати і час від часу місяць контролюю калорії (з'їдаю до 1100 в день). Плюс багато води і активності", - розкрила свій секрет стрункості Аліна.
Так Аліна виглядає зараз (фото :instagram.com/alina_grosu)
Фолловери артистки поділилися думками від побаченого в коментарях, не забувши про компліменти для Гросу.
- Як добре видно на цих фото, що ти дійсно не робила пластику. Алінка, ти красуня була і є
- Якщо раптом станеш пиріжком, то ти будеш дуже красивим пиріжком!
- І в 13 років красуня і зараз красуня
- У 13 добре виглядаєш, але є одне але, що в 26років ти виглядаєш молодше своїх років. Можливо, якщо прихильник здорового харчування
- З пухленького підлітка виросла прекрасна дівчина!
- Ти прекрасно виглядаєш як в 13 так і зараз, ти просто очманіла
- Аліна мені і раніше подобалася і подобається зараз
- Очманіла як в 13 так і в 26... пострункішала звичайно помітно, але Аліна найкраща в усі часи
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу чітко відповіла на питання про пластичні операції і розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі. Вона запевнила, що проти хірургічних втручань.