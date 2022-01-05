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Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим

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Середа 05 січня 2022 13:34
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим Анна Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Styler

Популярна співачка Анна Трінчер, яка зібралася заміж за скандального блогера Олександра Волошина, відверто показала, як виглядає без макіяжу і після святкування Нового року.

У своєму Instagram 20-річна артистка виклала кадри з пікантної постільної фотосесії з нареченим.

Анна зробила кілька селфі, лежачи в ліжку поруч з коханим. При цьому у Волошина оголений торс, дівчина ж позувала в чорній майці. Її волосся розтріпалося по подушці, а на обличчі немає ні краплі косметики.

"Забула вам показати нашу фотосесію 1-го січня. А як ви зустріли Новий Рік?Сумували за нами?!? Ми повертаємося!" - підписала фото Трінчер.

Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченимБез макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим

Анна Трінчер здивувала постільними знімками з нареченим (instagram.com/annatrincher_official)

Шанувальники оцінили домашні кадри парочки і залишили їм розчулені коментарі.

  • Такі припухші злегка
  • Фотосесія, яку ми заслужили
  • Красиві
  • З Новим роком вас. Які красиві
  • Дуже нудьгували
  • Бодренька ще фотосесія вийшла
  • Солодкі булочки
  • Яка милаха
  • хе-хе, класно
  • Навіть 1 січня красивезні
  • Хороші
  • Гарненькі

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин розповів своїм підписникам, скільки він витратив на обручку для української співачки і блогерки Анни Трінчер.

Зазначимо, що Волошин запропонував своїй дівчині вийти за нього заміж ще в жовтні під час відпочинку в Туреччині, але стало про це відомо тільки недавно. Пара планує зіграти весілля влітку 2022 року. При цьому вони хочуть зробити торжество в незвичайному стилі. А ось сім'я Анни Трінчер відреагувала на цю новину без великого ентузіазму.

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Анна Тринчер
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