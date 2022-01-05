Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим

Популярна співачка Анна Трінчер, яка зібралася заміж за скандального блогера Олександра Волошина , відверто показала, як виглядає без макіяжу і після святкування Нового року.

Анна зробила кілька селфі, лежачи в ліжку поруч з коханим. При цьому у Волошина оголений торс, дівчина ж позувала в чорній майці. Її волосся розтріпалося по подушці, а на обличчі немає ні краплі косметики.

"Забула вам показати нашу фотосесію 1-го січня. А як ви зустріли Новий Рік?Сумували за нами?!? Ми повертаємося!" - підписала фото Трінчер.

Анна Трінчер здивувала постільними знімками з нареченим (instagram.com/annatrincher_official)

Шанувальники оцінили домашні кадри парочки і залишили їм розчулені коментарі.