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Без макіяжу і з судочками з їжею: Потап похвалився турботливою дружиною-господинею

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 17:28
Без макіяжу і з судочками з їжею: Потап похвалився турботливою дружиною-господинею Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Український продюсер і репер Олексій Потапенко (Потап) показав шанувальникам новий знімок своєї дружини Насті Каменських, на якому вона відображена в милому домашньому образі. Також він похвалився турботливістю дружини.

Відповідне фото артист опублікував у Instagram.

Так, Каменських позувала в рожевих домашніх штанях і довгому сірому світшоті. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

В руках вона тримає два судочка з їжею для коханого чоловіка і задоволено посміхається. При цьому артистка сама була після зйомок.

Без макіяжу і з судочками з їжею: Потап похвалився турботливою дружиною-господинею

Потап показав Настю Каменських в домашньому образі і без косметики (фото: instagram.com/realpotap)

"Love is... Коли вона прийшла з утомливих зйомок, прокинулася з тобою, поснідала і приготувала тобі "to go" обід і вечерю, хіба це не любов? Настя, ти найкраща", - зворушливо написав Потап.

Підписники оцінили дбайливість і домашній лук Насті і залишили розчулені коментарі.

  • Це любов. І взагалі ви з @kamenskux чудові
  • Це справжнє кохання
  • Дуже мило
  • Господарочка, молодчинка. Це любов
  • Супер жінка
  • Турботлива дружина
  • Добре, що ви цінуєте такі моменти, ось так по-щирому, просто багато хто вважає це обов'язком, а не проявом любові і турботи
  • Розміри порцій значні
  • У цих ретузиках вона мені більше подобається
  • Настя господарочка

Нагадаємо, раніше Каменських в облягаючому комбінезоні похвалилася грацією і гнучкістю - співачка показала свої ранкові танці.

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Настя Каменських Потап
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